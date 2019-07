Heidelberg. (RNZ) Am kommenden Sonntag finden der Internationale Rollstuhlmarathon sowie auf der Neckarwiese die Veranstaltung Schaufenster des Sports statt. Im Bereich der Marathonstrecke zwischen Neuenheim und Neckargemünd fahren die Buslinien 33, 34 und 35 daher zwischen 8 und 17 Uhr Umleitungen. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr am heutigen Dienstag mit.

Linie 33: Die Busse der Linie 33 werden in Fahrtrichtung Emmertsgrund in der Zeit von 8 Uhr bis voraussichtlich 16:26 Uhr zwischen den Haltestellen Neckarschule und Bismarckplatz über die Ziegelhäuser und Neuenheimer Landstraße geleitet. Ab der Haltestelle Bismarckplatz fahren die Busse wieder auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Kleingemünder Straße, S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen, Adler-Überfahrt, Jägerhaus, Rombachweg, Hausackerweg, S-Bahnhof Altstadt, Herrenmühle, Alte Brücke, Marstallstraße, Universitätsplatz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz können in diesem Zeitraum nicht bedient werden.

Linie 34: Die Buslinie 34 in Richtung Ziegelhausen wird ab Betriebsbeginn bis 17:46 Uhr zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stiftsmühle über Neckarstaden, Am Hackteufel, Schlierbacher Landstraße und Ziegelhäuser Brücke umgeleitet. Die Busse bedienen auf ihrem Umleitungsweg die Haltestelle S-Bahnhof Altstadt. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg entfallen.

Linie 35: Die Busse der Linie 35 in Richtung Wieblingen fahren zwischen Betriebsbeginn und 16:46 Uhr zwischen den Haltestellen Hanfmarkt und Bismarckplatz eine Umleitung über Friedensbrücke, Ziegelhäuser und Neuenheimer Landstraße. Auf ihrem Umleitungsweg bedienen die Busse die Haltestelle Neckarbrücke der DB Rhein-Neckar-Bus und die Ersatzhaltestelle S-Bahnhof Orthopädische Klinik in Höhe der Schleuse.

Die jeweiligen Gegenrichtungen sind nicht betroffen.