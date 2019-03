Von Timo Teufert

Heidelberg. Nachdem die Entwicklung der Bahnstadt schon fast abgeschlossen ist, beginnt noch in diesem Jahr die Vermarktung von Wohnungen, Doppel- und Reihenhäusern auf den Konversionsflächen in der Südstadt. Dafür zuständig sind die Heidelberger Volksbank und die Volksbank Kurpfalz, die zusammen mit der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz und den Wohnungsbaugenossenschaften Neu Heidelberg und Familienheim das Mark Twain Village entwickeln.

Bei der Bilanzpressekonferenz der Heidelberger Volksbank gingen die Vorstände Toralf Weimer und Stefan Baumann auch auf diese Entwicklung ein, schließlich ist der Immobilienbereich in Heidelberg doch immer noch sehr nachgefragt. Durch die Vermarktung der Wohnung auf den Konversionsflächen erhoffen sich die beiden Vorstände eine weitere Stärkung der Immobilienabteilung ihrer Bank. "Das ist eine riesige Chance", meint Baumann. Denn neben dem Kreditgeschäft ist die Vermittlung von Immobilien ein Wachstumsbereich der Heidelberger Volksbank: "Beim Makeln mit Gebrauchtimmobilien haben wir ein Rekordergebnis eingefahren und 1,4 Millionen Euro erzielt", erklärt Baumann. Das sei eine Steigerung von fünf Prozent.

Ähnlich sieht es bei Krediten aus: "Wir agieren in einer extrem prosperierenden Region, dementsprechend entwickelt sich auch unser Kreditgeschäft", berichtet Baumann. Die Bank konnte im letzten Jahr Kreditzusagen in Höhe von fast 300 Millionen Euro geben. So sind die Kundenkredite im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent gestiegen und belaufen sich jetzt auf insgesamt 1,15 Milliarden Euro. "Weil das Wachstum bei den Krediten gesetzlich durch den Eigenkapitalfaktor limitiert ist, haben wir verstärkt mit Verbundpartnern, anderen Volksbanken und Bausparkassen zusammengearbeitet", berichtet Baumann. Kredite über 79 Millionen Euro wurden so vermittelt, eine Steigerung von 27,4 Prozent.

Generell sind Weimer und Baumann zufrieden mit der Geschäftsentwicklung: "Wir blicken auf ein Jahr mit solidem Wachstum und stabiler Ertragslage zurück", sagt Weimer. Die Einlagen der Kunden stiegen von 2017 auf 2018 um 5,1 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Getrübt wurde das gute Ergebnis mit einer Bilanzsumme von 1,7 Milliarden Euro (ein Plus zum Vorjahr von 5,6 Prozent) nur durch die negative Entwicklung am Kapitalmarkt Ende 2018. Dass die Heidelberger Volksbank ihr Ergebnis trotz Niedrigzinsphase halten konnte, liegt vor allem auch am guten Vermittlungsgeschäft im Kredit- und Immobilienbereich. "Den Zinsüberschuss von rund einer Million Euro konnten wir so kompensieren", erklärt Weimer.

Denn wegen der niedrigen Zinsen steht die Bank weiterhin vor Herausforderungen: "Unser Aufgabe ist es, im Rahmen der Vermögensbetreuung sinnvolle Lösungen für die Kunden zu finden, um einen moderaten Wertzuwachs zu erzielen", sagt Weimer. Um dem gerecht zu werden, entwickelt die Bank ihr Geschäftsmodell immer weiter: "Wir investieren in die alte Welt und die Digitalisierung und kombinieren die Welten miteinander, damit der Kunde den größtmöglichen Nutzen hat", sagt Weimer. Zwar spüre man, dass die Frequenzen in den Filialen zurückgehen: "Aber eine Regionalbank braucht ein Gesicht und das sind unsere Filialen", erklärt Baumann.

Deshalb investiere man in Filialen und habe im letzten Jahr die Zweigstelle in Handschuhsheim umfangreich modernisiert. "Der klassische Tresen ist Geschichte. Wir haben jetzt Service-Arbeitsplätze, einen großen Selbstbedienungsbereich und man kann sich an Internetterminals jetzt auch beraten lassen, wenn man es denn will. "Die Kunden können sich an den Terminals oder im Internet beispielsweise über eine Baufinanzierung informieren und dann für eine persönliche Beratung in die Filiale kommen", erklärt Weimer. Als nächstes soll die Zweigstelle in Wieblingen auf das neue Konzept umgestellt werden.