Heidelberg. (RNZ) Ein 19-jähriger Heidelberger ist am späten Samstagabend auf der Neckarwiese wohl zum Opfer eines "Antanztricks" geworden. Ein Trickdieb sprach ihn laut Polizei kurz vor Mitternacht auf Spanisch mit falschem Vornamen an. Dabei tänzelte der Tatverdächtige um den Geschädigten herum und entfernte sich daraufhin. Kurze Zeit später bemerkte der 19-Jährige dann, dass sein Handy nicht mehr in der Gesäßtasche war. Der vermutliche Dieb wird so beschrieben: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat eine athletische Figur, dunkle Haare, dunklen Teint, sowie Mund- und Kinnbart. Er war bekleidet mit einem dunklen Rollkragenpullover und weißen Turnschuhen.

In den Morgenstunden wurden bei der Polizei zwei weitere Diebstähle angezeigt. In einem Fall gab die Geschädigte an, dass sie auf der Neckarwiese gesessen sei und ihr die Handtasche geklaut worden sei. Darin sollen sich neben einer kleinen Menge Bargeld auch Ausweise befunden haben. Im anderen Fall soll einem 15-Jährigen gegen 23 Uhr sein iPhone XR entwendet worden sein. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 06221/4569-0.