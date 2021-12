Von Beate Stumpf

Heidelberg. Für Tradition und Qualität – dafür steht Büchsenmachermeister Reinhold Lux in der Friedrich-Ebert-Anlage 9. In Heidelberg kennt man "den Waffen-Lux" seit Jahrzehnten, in diesem Jahr feierte das Geschäft das 90. Firmenbestehen. In wandelnden Zeiten und trotz Corona-Pandemie: "Wir machen weiter. Mit Herkunft und Zukunft", erklärt der Fach- und Großhändler und ehemalige Präsident des Verbandes Deutscher Büchsenmacher und Waffenhändler (VDB) das Motto des Familienunternehmens. Die dritte Generation steht an seiner Seite bereits in den Startlöchern.

Das wird besonders Sport-Schützenvereine und Jäger der Region freuen. Auch internationale Käufer aus den arabischen Ländern, aus den USA sowie Osteuropa und nationale Kunden, die in Deutschland für bestimmte Waffenarten eine Waffenbesitzkarte brauchen. Und dafür interessierten sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger, sagt Lux. Ein Thema, das ihn beschäftigt. "Straftaten werden fast ausschließlich mit illegalen Waffen begangen", meint er dazu. "Noch nie" habe er als Waffenhändler Probleme mit Ordnungsämtern gehabt. "Es ist das Handwerk als Büchsenmacher, das mich schon als Kind begeisterte." Und die Passion zur Jagd. "Damit bin ich hier aufgewachsen."

Vater Friedrich Lux gründete die Büchsenmacherei in der Friedrich-Ebert-Anlage im Jahr 1931. Ein Jahr nach Kriegsende bekam das Heidelberger kleine Unternehmen die Erlaubnis, alte Vorkriegswaffen für die amerikanische Armee in Jagdgewehre umzuarbeiten – und das war der Startschuss für ein aufstrebendes Unternehmen mit internationalen Verflechtungen und Geschäftserweiterungen im Sortiment, für Werkstatt, Büro und Lager. Sitz war und ist die Friedrich-Ebert-Anlage. Sohn Reinhold übernahm die Geschäfte ab 1974. Seit über 30 Jahren steht Dorothée-Isabell Freifrau von Humboldt an seiner Seite. Als Ehefrau – im Jahr 1990 wurde in Las Vegas "eine Bombenhochzeit" gefeiert – führt die heute 74-Jährige charmant die Geschäfte. Erst in diesem Jahr hat sie die Jägerprüfung gemacht.

Seit den 1990er-Jahren baute Reinhold Lux zusammen mit ihr die Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa aus, es folgten Firmengründungen in Estland und der Ukraine. "In Lettland haben wir in den Neunzigerjahren Forstbehörden mit Gewehren und Gummistiefeln ausgestattet. Das waren Zeiten!", erinnern sich die beiden an Geschichten, als man noch "allerfeinste Jagdgewehre ,made in Germany’" verkaufte. Heute werde fast alles maschinell zusammengesetzt. "Aber im Osten hat die Jagd einen ganz anderen Stellenwert als bei uns." Doch weil die politische Lage nach dem Russland-Embargo und der Situation in der Ukraine "zu unübersichtlich und zu suspekt ist für besonnene Geschäftsbeziehungen", wird Reinhold Lux die Filiale in Kiew zum Jahresende schließen. "Ich könnte ein Buch schreiben darüber, was ich im Osten schon alles erlebt habe", sagt der 78-Jährige kopfschüttelnd.

Ein anderes Buch hat indes Ehefrau Dorothée von Humboldt jetzt geschrieben. Ihr Name ist Programm: Die Nachfahrin von Alexander von Humboldts Bruder Wilhelm hat zusammen mit Illustrator Markus Feist, Michael Grimm und Melanie Welk das Kinderbuchprojekt "Der kleine Alexander von Humboldt – alles ist mit allem verbunden" am Start. Im ersten Band steht das Thema "Baum" im Mittelpunkt.

Die Kinderbuchreihe will Inhalte rund um Natur und Umwelt vermitteln: Der kleine Alexander geht darin als Astronaut auf Reisen, findet Zusammenhänge in der Natur heraus und erforscht neue Welten. Das Buch erscheint demnächst.