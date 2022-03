Von Maria Stumpf

Heidelberg. Verunsichert und mit Tränen in den Augen wartet die Frau. Sie spricht kein Deutsch. Es dauert. Dann endlich bringt eine Tierheim-Mitarbeiterin die Box mit ihrer kleinen Katze, die verängstigt durch das Gitter lugt. Was für ein herzbewegendes Bild, als die Besitzerin das Kätzchen wieder in ihren Armen hält. Jetzt hat es den notwendigen EU-Heimtierausweis für einen Aufenthalt in Deutschland. "Spasibi", bedankt sich die Frau glücklich auf Ukrainisch.

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine bringen ihre Haustiere mit. Kommen die Menschen aber zur Registrierung im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) an, müssen sie ihre Lieblinge erst einmal abgeben. Das Tierheim Heidelberg hilft dann weiter. "Wir sind zurzeit fast nur noch mit solchen Fällen beschäftigt", erzählt Iris Mathea vom Tierheim. Ihr mobiles Telefon klingelt zu jeder Tages- und Nachtzeit. "Seit Tagen geht das so", sagt sie und strahlt trotzdem – wie auch ihre Mitarbeiterinnen – Ruhe und Besonnenheit im Chaos aus. Routiniert übernehmen sie die neuen Gäste in ihrer Einrichtung, die oft in Jute-Taschen, Pappkartons oder Plastikbehältern mit Luftlöchern tagelang in Autos oder Bussen unterwegs waren.

Da die Ukraine nicht zur Europäischen Union gehört, die als tollwutfreier Raum gilt, müssen alle Tiere erst einmal in Quarantäne und brauchen eine Impfung und einen Mikro-Chip zur Registrierung – den sogenannten EU-Heimtierausweis. In Flüchtlingsunterkünften bei ihren Besitzern dürfen aber in der Regel keine Tiere gehalten werden. Deshalb kommen von dort Anrufe ins Tierheim, Iris Mathea schnappt sich Tierboxen und fährt ins PHV, um an der Pforte die Tiere abzuholen.

Hunde, Katzen, Vögel, ein Chinchilla, ein Wellensittich: "Wir haben bisher fast 20 Tiere aufgenommen, unsere Tierärztin kümmert sich um das Notwendige", erklärt Mathea. Was, wenn es zu eng wird? "Noch ist Platz. Aber keine Ahnung, wie das weitergehen soll." Sie wirbt dafür, dass Tiere, die verträglich und geimpft seien, bei ihren Besitzern in Flüchtlingsheimen bleiben dürfen. "Man könnte zumindest mal prüfen, ob das funktionieren könnte. Es wäre vielleicht nicht die schlechteste Variante." Mensch und Tier hätten ja eine Beziehung, und wenn die Menschen nach der Flucht gezwungen würden, ihre Tiere abzugeben, sei das insgesamt tragisch.

"Dafür müssen wir Lösungen finden." Das sagt sie nicht ohne Grund mit einem Seitenblick auf das Tierheim-Auto. Gerade ist sie mit einem Hund vom PHV zurückgekommen. Die Besitzer haben den 50 Kilo schweren Cane Corso dort in das Auto gesetzt. Doch nun knurrt der kraftvolle Hund trotz Maulkorb äußerst bedrohlich, sobald man sich dem Fahrzeug nähert. Wie soll er wieder raus und in einen Zwinger rein? "Da sind wir echt überfordert. Der lässt wohl niemanden an sich ran." Iris Mathea wird bei der Polizeihundestaffel Mannheim um Hilfe anfragen.

"Wenn sich die Lage zuspitzt, weil viele Tiere aus der Ukraine auf einmal ins Tierheim kommen, hoffen wir auf weitere Unterstützung", sagt Mathea noch, als das Telefon wieder klingelt. Die "Pensionskosten" für die Tiere übernimmt der Tierschutzverein Heidelberg. "Das wollen wir den Besitzern nun wirklich nicht auflasten. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir helfen, wo wir können." Über Spenden freue man sich trotzdem immer.