Heidelberg. (rie) Zum ersten Mal seit 1996 wehte dieses Jahr am 10. März keine Tibet-Flagge am Rathaus. Und das ausgerechnet zum 60. Jahrestag des Volksaufstands der Tibeter gegen die Volksrepublik China, die das Land 1950 besetzt hatte. Für die Mitglieder der Heidelberger Tibet-Initiative war das eine schwere Enttäuschung (RNZ vom 11. März).

Die Erklärung der Stadt - man brauche eine einheitliche Grundlage für das Hissen von Landesflaggen und würde deshalb fortan nur noch die Fahnen von Staaten aufziehen, die von den Vereinten Nationen anerkannt seien - akzeptiert die Initiative nicht. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner schreibt die Initiative jetzt: "Wir finden diese Argumentation nicht überzeugend. Wir wissen von dreisten Versuchen der chinesischen Botschaft, Einfluss auf Gemeindeverwaltungen, Bundestagsabgeordnete und andere wissenschaftliche und wirtschaftliche Institutionen zu nehmen. Das Thema Tibet soll totgeschwiegen werden."

Auch die Bundesregierung, auf deren Haltung die Stadt ebenfalls verwiesen hatte, habe wiederholt betont, dass Tibet ein Recht auf Autonomie habe, vor allem im kulturellen und religiösen Bereich. "Auch die kommunale Selbstbestimmung erlaubt Stellungnahmen in dieser Hinsicht und wird darin nicht von Berlin eingeschränkt - von wem also dann?", fragen die Aktivisten Oberbürgermeister Würzner.

Die Brief-Schreiber erinnern dabei auch noch einmal an den Besuch des geistlichen Oberhaupts der Tibeter im September 2018: "Spätestens die merkwürdige Zurückhaltung von Stadt und Universität beim Besuch des Dalai Lama hinsichtlich einer ansonsten gepflegten Willkommenskultur musste stutzig machen und kann leicht als Anbiederung an das wirtschaftsmächtige Festlandchina und seine Vertreter in Heidelberg verstanden werden." Solange den Tibetern in ihrem eigenen Land grundlegende Menschenrechte mit brutalen Methoden verwehrt würden und das Zeigen der tibetischen Flagge mit Verhaftung, Folter und langjährigen Gefängnisstrafen geahndet würde, "so lange sollten wir es uns nicht nehmen lassen, die Flagge als Zeichen der Solidarität mit diesem geschundenen Volk zu zeigen".

Das Beispiel Konstanz zeige, dass eine "Stadtregierung" aufgrund der Intervention von Gemeinderatsmitgliedern das Hissen der tibetischen Flagge auch wieder einführen könne. Die Tibet-Initiative fragt deshalb am Ende ihres Briefes an den OB: "Wurde unser Gemeinderat in dieser Hinsicht einbezogen?"