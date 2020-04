Von Marion Gottlob

Heidelberg. Die Teilnehmer werden gebeten, die Augen zu schließen und in der Fantasie den Weg zur Klingenteichstraße 8 nochmals zu erleben. Sie stellen sich vor, dass sie aus Deutschland und weiteren Ländern angereist sind, um an dem Kurs der Theaterwerkstatt Heidelberg teilzunehmen. Sie sitzen jedoch nicht im Theatersaal, sondern zuhause vor ihren Bildschirmen.

Vor über 25 Jahren hat Wolfgang Schmidt die Theaterwerkstatt Heidelberg gegründet, die eine Weiterbildung zum Spielleiter oder Theaterpädagogen als Vollzeitausbildung oder berufsbegleitende Ausbildung anbietet. Mit der Corona-Krise war das Konzept der Gruppenarbeit futsch. Doch Schmidt hat reagiert: "Wir gehören zu den Pionieren unter ähnlichen Einrichtungen, die den Sprung ins Ungewisse gewagt haben." Jetzt bietet man E-Learning an. Die Vor- und Nachteile erklärte Wolfgang Schmidt der RNZ am Telefon.

Wann haben Sie sich für den Schritt zum E-Learning entschieden?

Sobald klar war, dass die Ausbildung nicht wie gewohnt möglich sein würde, habe ich in die neue Technik investiert. Wir sind am Rotieren, es ist verdammt viel los. In einer Woche haben wir unsere Konzepte an das neue Medium angepasst. Manchmal finden sechs Online-Videokonferenzen parallel statt. Kein Kurs fällt aus, aber wir mussten leider auch Kurse verschieben.

Wie kam es denn zu diesem Entschluss?

Das Wichtigste ist, dass wir mit den Teilnehmern in Kontakt bleiben: In der Krise sitzen wir alle in einem Boot – doch wir wollen die Kreativität nicht aufgeben. Sogar die Amateur-Ü60-Theater-Gruppe hat online Texte besprochen.

Was kann das E-Learning leisten?

Wir sind begeistert von der Kreativität. Dozenten tragen den theoretischen Inhalt vor. Dann gestalten die Teilnehmer eigene Konzepte. Ein Duo hat die Geschichte von König Lear in zwei Minuten erzählt: Einer zeigte eigene Skizzen, der andere sprach eine eigene Kurz-Fassung. Der Konflikt zwischen Vater und Töchtern wurde eindringlich dargestellt, indem ein gemaltes Familienporträt zerrissen wurde.

Was kann das E-Learning nicht?

Das Webinar kann die echte Probe nicht ersetzen. Das wahre Theater lebt vom authentischen Miteinander von Publikum und Schauspielern. Körper, Geist und Seele sind am gleichen Ort zur gleichen Zeit.

Wie erleben Sie selbst die Krise?

Ein komisches Gefühl. Ich verfolge die Kurse alleine am Bildschirm. Wir zeigen, was wir können. Ohne staatliche Hilfe. Nach der Krise wollen wir mit dem Theater wieder nahe am Menschen sein. Im Hier und Jetzt.