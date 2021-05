Von Denis Schnur

Heidelberg. Restaurants und Bühnen sind geschlossen, wegen der Kurzarbeit haben viele Menschen weniger Geld: Die Corona-Krise macht sich auch in Heidelberg stark bemerkbar. Trotzdem stehen laut der aktuellen Heidelberg-Studie mehr Bürgerinnen und Bürger finanziell gut da als je zuvor. Bei der repräsentativen Befragung im Oktober gaben so viele Menschen wie nie an, ihre "persönliche wirtschaftliche Lage" sei gut. Auch bei anderen Themen überlagern langfristige Trends die Auswirkungen der Pandemie. Die wichtigsten Erkenntnisse:

> Größtes Problem: Seit 2013 werden die Teilnehmer jährlich zu den wichtigsten Problemen in Heidelberg befragt – und seitdem steht der Verkehr ganz oben. Daran hat 2020 auch die Pandemie nichts geändert: Nur 18 Prozent empfanden Corona als wichtigstes Problem der Stadt, der Wohnungsmarkt (21 Prozent) und vor allem der Verkehr (53 Prozent) wurden öfter genannt. Dass weniger Menschen als 2019 den Verkehr (68 Prozent) als wichtigstes Problem ansehen, dürfte vor allem an der Pandemie liegen.

Hintergrund > Die Heidelberg-Studie wurde 2020 zum 15. Mal seit 1994 durchgeführt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung zu erhalten. In der Regel geht es um kommunalpolitische Themen sowie das allgemeine Befinden der Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen Jahren wurden die [+] Lesen Sie mehr > Die Heidelberg-Studie wurde 2020 zum 15. Mal seit 1994 durchgeführt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung zu erhalten. In der Regel geht es um kommunalpolitische Themen sowie das allgemeine Befinden der Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen Jahren wurden die Teilnehmer zudem stets zu Schwerpunktthemen befragt, 2019 etwa zu Online-Shopping. Diesmal lag der Fokus auf der Rolle der Wissenschaft in der Stadt – und auf der Corona-Pandemie. > Die aktuelle Studie wurde im Auftrag der Stadt Heidelberg von der Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH vom 12. bis 14. Oktober 2020 durchgeführt. 1108 Heidelbergerinnen und Heidelberger, die mindestens 16 Jahre alt und deutsche Muttersprachler sind, wurden telefonisch befragt. > Die RNZ gibt heute einen ersten Überblick über die Antworten der Befragten zur Corona-Pandemie. Über den Themenkomplex Wissenschaft sowie die allgemeinen Fragen berichten wir in den nächsten Ausgaben.

> Wohlfühlfaktor: Heidelberg ist eine Wohlfühlstadt – das untermauert auch die Heidelberg-Studie. 1997 wurden die Bürger erstmals gefragt, wie es ihnen in der Stadt gefällt. Damals sagten 56 Prozent, dass sie sich "sehr wohl" fühlen, 40 Prozent "eher wohl". Seitdem kletterte die Zufriedenheitsrate nach oben und erreicht 2020 einen neuen Rekord mit 73 Prozent "sehr wohl". "Ein extrem hoher Wert", betonte Annette Mayer von der Forschungsgruppe Wahlen bei der Vorstellung der Studie.

> Wirtschaftliche Lage: Trotz Pandemie geht es den Heidelbergern besser als im Vorjahr. So gaben bei der Befragung 75 Prozent an, ihre wirtschaftliche Lage sei gut. Die Frage wird seit 2013 gestellt – und seitdem steigt der Anteil derer, denen es gut geht. Im Corona-Jahr gab es sogar einen Anstieg um fünf Prozentpunkte. "Das ist überraschend", gestand Bürgermeister Jürgen Odszuck. Irmintraud Jost vom Amt für Wirtschaftsförderung vermutet, dass das an der Diversifizierung der lokalen Wirtschaft liege und am hohen Anteil, den der öffentliche Dienst ausmache: "Auch andere Befragungen zeigen, dass Heidelberg von der Krise nicht ganz so betroffen ist wie andere Regionen."

> Politisches Interesse: Im Corona-Jahr ist auch ein anderer Wert auf Rekordniveau geklettert: Mit 62 Prozent gaben so viele Menschen wie nie an, sich stark für Kommunalpolitik zu interessieren. 2019 waren es 53 Prozent. "In der Pandemie dürften viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass die Politik unmittelbare Auswirkungen auf ihr Leben hat", erklärte Mayer.

> Politische Präferenzen: Von allen Gruppierungen im Gemeinderat haben die Grünen weiter mit Abstand die meisten Anhänger. 34 Prozent der Befragten gaben die Partei als Präferenz an – im Vorjahr waren es 35 Prozent. CDU (12 Prozent), SPD (10 Prozent), Heidelberger (7 Prozent) und FDP (4 Prozent) kommen gemeinsam nur auf 33 Prozent. Alle anderen Gruppierungen erhielten maximal drei Prozent. Jedoch haben 21 Prozent der Befragten keine Angabe gemacht, sodass alle Parteien zusammen nur auf 79 Prozent kommen. Rechnet man dies raus, kämen die Grünen etwa auf 43 Prozent Zustimmung.

> Oberbürgermeister: Auch Eckart Würzner darf sich über eine gute Bewertung freuen: 70 Prozent der Befragten finden, der OB mache seine Arbeit "eher gut", 15 Prozent sehen das anders, der Rest machte keine Angabe. Dabei kommt er bei Frauen (72 Prozent) besser an als bei Männern (67 Prozent). Außerdem hat Würzner besonders viele Anhänger in Schlierbach und Ziegelhausen (78 Prozent). Am beliebtesten ist der OB bei Wählern der "Heidelberger" (88 Prozent) und der CDU (84 Prozent). Aber auch die Anhänger der Grünen – die 2022 wohl einen Gegenkandidaten stellen werden – sind zu 78 Prozent zufrieden.

> Verkehr: Auch während der Pandemie spielte das Auto innerhalb der Stadt keine große Rolle: 22 Prozent der Befragten gaben an, es für Wege in Heidelberg zu nutzen – zwei Prozent mehr als 2019. Beim ÖPNV sank der Wert dagegen von 27 auf 24 Prozent, das Fahrrad als wichtigstes Verkehrsmittel legte minimal von 40 auf 41 Prozent zu. Jedoch hätten laut Bürgermeister Odszuck Fahrgasterhebungen gezeigt, dass die Nutzerzahlen im Nahverkehr teilweise um etwa 40 Prozent eingebrochen sind. "Das ist natürlich alarmierend", so Odszuck, liege aber auch daran, dass die Menschen insgesamt weniger unterwegs seien.

> Online-Einkäufe: Die These liegt nahe: Wenn die Läden geschlossen sind, kaufen die Menschen im Internet ein. Doch ganz so einfach ist es nicht: Denn zumindest bis Oktober – also vor dem zweiten Lockdown – blieb der Anteil der Heidelberger, die das Internet zum Shoppen nutzen, mit 65 Prozent konstant. Bei bundesweiten Umfragen gaben dagegen zuletzt etwa 80 Prozent der Menschen an, dass sie online einkaufen. "Das ist auch unserer attraktiven Innenstadt geschuldet", ist Irmintraud Jost sicher. Die Studie zeigt aber auch, dass diejenigen, die im Internet shoppen, dies 2020 im Schnitt öfter getan haben als 2019.