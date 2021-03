Von Sarah Hinney

Heidelberg. Ein Sturm der Entrüstung zieht durchs Netz und trifft nun mit voller Wucht auf das Ordnungsamt der Stadt Heidelberg. Im Mittelpunkt steht die Alpakafarm Hirtenaue in Ziegelhausen. Wie die RNZ mehrfach berichtete, darf deren Besitzerin Melanie Weigl seit November keine Alpaka-Wanderungen mehr durchführen, weil ihre Farm laut Corona-Verordnung als "Freizeiteinrichtung" gilt. Weigl hatte gegen die Schließung geklagt – und zweimal verloren.

Mit dem Ordnungsamt der Stadt steht sie seit Monaten auf Kriegsfuß, jetzt ist die Situation weiter eskaliert. Nachdem vergangene Woche die Zoos und Museen wieder öffnen durften, war Weigl fest davon überzeugt, dass auch sie wieder Wanderungen durchführen dürfte und tat das prompt am 10. März – mit Abstand und Maske natürlich. Am 12. März bekam sie Post per Mail. Das Ordnungsamt Heidelberg hatte auf Weigls Facebook-Seite von der Wanderung Wind bekommen, teilte mit, dass das nach wie vor verboten sei und forderte Weigl auf, den Betrieb sofort einzustellen. Sollte sie dem nicht nachkommen, drohe eine Geldbuße in Höhe von bis 5000 Euro. Weigl ist verzweifelt und wütend. Sie empfindet die Drohung auch als eine gegen sie persönlich gerichtete Kampagne von Ordnungsamt und Stadt, zumal andere Alpakafarmen in Baden-Württemberg ebenfalls wieder Wanderungen durchführen.

Eine Welle der Solidarität erfährt Melanie Weigl auf ihrer Facebook-Seite, auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers hat sich schon für sie eingesetzt, ein Filmteam drehte jetzt vor Ort. Nutzen wird Weigl das rein praktisch wohl alles nichts. Möglicherweise werden sich die Fronten zwischen ihr und der Stadt Heidelberg noch weiter verhärten. Die Stadt bleibt dabei, dass es der zuständigen Behörde – also dem Ordnungsamt – laut Corona-Verordnung nicht möglich sei, eine Ausnahmeregelung beziehungsweise Lockerungen für die Alpakafarm zu treffen. Lediglich bei Vorliegen eines "wichtigen Grundes" könnten im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden, heißt es auf Anfrage der RNZ. Der "wichtige Grund" liege im Fall der Alpakafarm aber nicht vor.

Laut Corona-Verordnung sei die Öffnung von Zoos und Museen ausdrücklich erlaubt, Freizeiteinrichtungen – und dazu zähle die Alpakafarm – müssten aber weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die kurzzeitige Öffnung sei deshalb widerrechtlich gewesen. Die Stadt stützt sich dabei auch auf die Urteilsbegründungen des Verwaltungsgerichts Karlsruhe sowie des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim, in denen darauf hingewiesen werde, dass die Alpakafarm als Freizeiteinrichtung zu schließen sei.

Auf die RNZ-Nachfrage, ob es üblich sei, dass das Ordnungsamt die Einhaltung der Corona-Verordnung auf Facebook überprüfe, antwortete die Stadt Heidelberg: "Die Alpakafarm berichtete bereits während ihrer gescheiterten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe und dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg umfangreich auf ihrer Facebook-Seite. Auf der Facebook-Seite der Alpakafarm werden ständig Falschaussagen getroffen und das Verwaltungshandeln des Bürger- und Ordnungsamtes völlig falsch dargestellt sowie Tatsachen verdreht. Teilweise werden auch beleidigende Aussagen getroffen. Daher wird die Facebook-Seite von Zeit zu Zeit gesichtet; auch um sicherzustellen, dass keine unerlaubte Öffnung erfolgt."