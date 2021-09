Heidelberg. (pri/jasch) Am Donnerstagvormittag ist es in der Bergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kleintransporter gekommen. Nach ersten unbestätigten Informationen ist die Straßenbahn, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, in Höhe der Kirchstraße in den Kleintransporter geprallt.

Über die Unfallursache liegen noch keine Informationen vor. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme unterbrochen.