Heidelberg. (RNZ) Die Stadtwerke Heidelberg warnen aktuell vor unseriöser Telefon-Werbung, die mit angeblich günstigeren Tarifen Kasse machen will.

Wie das Unternehmen mitteilt, sollen derzeit vermehrt Kunden von Telefonanrufern berichten, die einen günstigeren Tarif anbieten. Dabei erwähnen sie auch falsche Angaben zu den Preisen und zu angeblich geplanten Preiserhöhungen der Stadtwerke. Die Anrufe kommen meist von einer Berliner Nummer, die mit "030-255" beginnt, oder von Handynummern, die mit "0157359" starten, der Zahlenblock dahinter variiert.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass sie grundsätzlich nicht ihre Produkte am Telefon oder an der Haustür bewerben. Der Energieversorger empfiehlt, keine Zählernummern, Vertrags- oder Kontoangaben telefonisch an Fremde weiterzugeben. Verträge dürfen zudem nicht telefonisch abgeschlossen werden. Nach dem Gesetz für faire Verbraucherverträge darf mittlerweile ein Vertrag nur noch in Textform abgeschlossen werden.

Die Stadtwerkeempfehlen vor allem dann vorsichtig zu sein, wenn

- Kundendaten und Bankverbindungen angefragt werden

- Zeitdruck aufgebaut wird, weil "das besondere Angebot" nur noch bis morgen gilt

- sehr hohe Einsparungen in Aussicht gestellt werden

- keine Unterlagen ausgehändigt werden

- Anrufe mit oben genannter oder unterdrückter Rufnummer eingehen

Info: Die Stadtwerke nehmen unter der Telefonnummer 0800/5135132 Hinweise zu auffälligen Geschäftsgebaren entgegen. Tipps zum Verbraucherschutz gibt es unter www.swhd.de/verbraucherschutz