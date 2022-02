Heidelberg. (ani) Seit über einem Jahr steht das ehemalige Billy Blues im "Ziegler" in der Bergheimer Straße 1b leer. Im Oktober 2020 haben die Mitarbeiter des einstigen Traditionsclubs die Möbel dort ausgeräumt, seither hat es sich ausgetanzt im "Ziegler". Was passiert nun mit der Immobilie? Der RNZ liegt das Exposé eines Immobilienmaklers vor, der das Gebäude neu vermieten soll. Demnach handelt es sich dabei um "ein Objekt in der absoluten Top-Lage von Heidelberg". Wie viel es kosten soll oder wie viele Quadratmeter vermietet werden werde in Abstimmung mit den künftigen Mietern definiert, heißt es im Exposé.

Der Makler, der mit der Vermietung des Objektes betraut ist, wollte sich auf RNZ-Anfrage nicht zum Stand der Mietersuche äußern. Und auch die Eigentümer der Immobilie – ein Düsseldorfer Immobilienunternehmen, das in Heidelberg mehrere Gebäude vermietet, darunter auch das Café Rossi – meldete sich auf mehrere Nachfragen nicht zurück.

Auf Anfrage erklärt aber die Stadt, dass sie sich aktuell dafür einsetze, dass am Standort des ehemaligen "Ziegler" wieder ein Club-Angebot geschaffen werde. "Das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft ist dazu im Austausch mit dem vom Eigentümer der Immobilie beauftragten Makler sowie mit Interessenten. Der Eigentümer der Immobilie hat ein Bewerbungsverfahren gestartet: Interessenten können sich mit ihrem Konzept bewerben", heißt es aus dem Rathaus.

Der ehemalige Betreiber Gerhard Bollack hatte das Billy Blues im "Ziegler" in den ehemaligen Räumen der "Schlossquell"-Brauerei im Jahr 1987 eröffnet. Es war ein Mix aus Club und Lokal, vorne trinken und essen, hinten tanzen. Das "Ziegler" war Treffpunkt unterschiedlichster Generationen, es war aber auch Bühne für lokale Künstlerinnen und Künstler, häufig fanden dort etwa auch Salsa-Partys statt. Zuletzt allerdings lag Bollack im Clinch mit dem Vermieter, Grund war auch der schlechte Zustand des gesamten Gebäudes. Auch aufgrund der Unsicherheit im Zuge der Corona-Krise hat der Clubbetreiber letztlich im Herbst 2020 die Reißleine gezogen.

Das "Ziegler" war einer der letzten verbliebenen, größeren Clubs in Heidelberg: 2015 hatte der Schwimmbadmusikclub geschlossen, 2017 dann die Nachtschicht.