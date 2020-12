Heidelberg. (RNZ) Die Stadt Heidelberg will ab 2021 eine Serie von Kindertageseinrichtungen in Holzmodulbauweise errichten. Damit das möglichst zügig und wirtschaftlich umgesetzt werden kann, hat das Hochbauamt den sogenannten "Heidelberger Kita-Baukasten" entwickelt, mit dem der gesamte Planungs- und Fertigungsprozess optimiert werden soll. Die Baunebenkosten sollen auf diese Weise mit dem Bau jeder weiteren Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet reduziert werden. In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat einstimmig dafür gestimmt, mit dem Bau zweier neuer Kitas nach diesem Baustein-Prinzip zu beginnen.

Als erste Kindertagesstätte dieser Art soll bis Ende 2021 auf dem städtischen Grundstück Breisacher Weg neben der Internationalen Gesamtschule in Rohrbach eine neue Kindertageseinrichtung für sechs Gruppen errichtet werden. Außerdem soll in Kirchheim auf dem Grundstück Ecke Stettiner Straße/Schwetzinger Straße eine weitere Kindertageseinrichtung für vier Gruppen in Holztafelbauweise entstehen.

"Mit dem Heidelberger Kita-Baukasten schaffen wir ein System, das es uns ermöglicht, viel zügiger als bislang Betreuungseinrichtungen für Kinder zu realisieren", erläutert Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck. Die Idee hinter dem Baukasten ist eine schlüsselfertige Anfertigung von Holzraummodulen, die weitestgehend vorgefertigt und entsprechend der Planung flexibel erweitert und eingesetzt werden können. "Auch wenn die Investitionen anfangs noch hoch sind, erspart uns das langfristig Kosten und lässt uns zügiger auf den Bedarf durch steigende Kinderzahlen in unserer Stadt reagieren", sagt Odszuck.

Für den Bau der neuen Kita in Rohrbach sind 7,1 Millionen Euro eingeplant. Der Neubau in Kirchheim soll etwa 5,5 Millionen Euro kosten. Bei letzterer hatte das Verkehrskonzept für heftige Kritik im Gemeinderat gesorgt. Vor allem die Grün-Alternative Liste fürchtet, dass es zum Verkehrschaos kommt, weil es in unmittelbarer Nähe der Einrichtung keine Parkplätze gibt.

Die beiden neuen Kitas sollen die Versorgungsquote in den südlichen Stadtteilen weiter erhöhen. Vor allem in Kirchheim ist das nötig, da die Kita in der Hardtstraße dringend saniert werden muss. In Heidelberg gibt es derzeit für 55 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen Krippenplatz. Im Kita-Bereich (drei bis sechs Jahre) liegt die Quote laut Stadtverwaltung sogar bei 100 Prozent.