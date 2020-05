Von Anica Edinger

Heidelberg. Seit Montag dürfen Viertklässler wieder für wenige Stunden in die Schule. Denn das Land erlaubt ihnen nur ein sehr abgespecktes Notprogramm. Dass diese Regelung gerade für berufstätige Eltern in der Betreuung ihrer Kinder keinerlei Erleichterung bringt, machte der Gesamtelternbeirat in einem scharfen Brief an CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann deutlich.

Jetzt will auch Oberbürgermeister Eckart Würzner einen Brief nach Stuttgart schicken. Denn: "Die Regelung des Landes ist völlig undurchdacht", sagte der OB bei einer Pressekonferenz. Das alles sei eine "Zumutung" für die Eltern. "Die Kultusministerin muss diesen Zustand beenden", so Würzner. Berufstätige Eltern bräuchten endlich wieder Verlässlichkeit bei der Kinderbetreuung – damit sie auch nach etwaiger Kurzarbeit in ihre Jobs zurückkehren könnten. Es sei "ein Unding", dass diese Familien allein gelassen würden. Deshalb will die Stadt jetzt in Eigenregie Abhilfe schaffen, wie Würzner erklärte – zumindest, was die Viertklässler betrifft.

Von den 18 Heidelberger Grundschulen finde ab sofort nur an zweien eine Betreuung bis zum Nachmittag statt, in den restlichen 16 werde ab dieser Woche montags, dienstags und mittwochs je zwei Stunden Unterricht angeboten. An diesen Schulen ermöglicht die Stadt ab kommendem Montag eine Betreuung bis 17 Uhr durch ihre Partner – allen voran durch den Verein "Päd-aktiv". Der Verein werde hierzu kurzfristig Fachkräfte aus der Kurzarbeit zurückholen. Das Angebot gelte für alle Eltern – auch für die, die bislang noch keine Betreuung von Päd-aktiv in Anspruch genommen haben. Das sei im Rahmen der aktuellen Corona-Verordnung möglich, da die Kinder in der gleichen Gruppe und im gleichen Raum bleiben könnten – "nur die Betreuungsperson ändert sich", erklärt Würzner.

Weniger gute Nachrichten verkündete Myriam Lasso vom Kinder- und Jugendamt: "Der Betrieb von Kitas ist bis zum 15. Juni weiterhin untersagt." So jedenfalls steht es in der neuen Corona-Verordnung des Landes, die – wieder einmal – am Samstag notverkündet wurde.

Lasso ärgert sich: "Wieder gibt es in der finalen Verordnung viele Änderungen zu allen Vorentwürfen." Das mache eine Vorbereitung äußerst schwierig. Deshalb habe sie sehnlich auf die Verordnung gewartet – "und dann Samstag und Sonntag durchgearbeitet". Denn das ganze Thema sei sehr komplex. Eines stehe aber fest: Dass es seit Montag einen "eingeschränkten Regelbetrieb" im Kita-Bereich gebe, wie es Kultusministerin Eisenmann in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt habe, sei "schlicht falsch", stellte Lasso klar. Vielmehr werde weiterhin eine erweiterte Notbetreuung angeboten. Neu sei lediglich, dass diese nun noch weiter ausgebaut werde – auf 50 Prozent der regulären Kita-Kapazität. Die Plätze dafür werden weiterhin nach der entsprechenden Prioritätenliste der Coronaverordnung vergeben.

Demnach bekommen zuerst Kinder einen Platz, die zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt sind, oder bei denen ein besonderer Förderbedarf besteht – und erst dann, sofern die jeweilige Kita noch Aufnahmekapazitäten hat, sind alle anderen dran. Lasso bespricht nun im Laufe dieser Woche mit den Kita-Trägern, wie die Plätze verteilt werden. Sie sagte aber auch: "Wenn die Kinder aus den ersten beiden Gruppen verteilt sind, wird nicht mehr viel Platz übrig sein."