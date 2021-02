Heidelberg. (RNZ) Heidelberg erhält eine Förderung von 3,5 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen" für die Konversion des Patrick-Henry-Village (PHV) im Entwicklungsabschnitt Süd. Zusätzlich fließen 400.000 Euro in die Sanierung und den Umbau der Sporthalle "Beach Halle" im Hospital. "Allein auf der Konversionsfläche sollen Wohnungen für rund 9000 bis 10.000 Menschen entstehen. Dabei wird auf ein vielfältiges Angebot für alle Bevölkerungsgruppen Wert gelegt", heißt es in der Begründung des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums.

"Wir freuen uns sehr über diese Förderung. Wir sind überzeugt, dass Heidelberg mit der Entwicklung von Patrick-Henry-Village ein Modellprojekt für die klimafreundliche und lebenswerte Stadt der Zukunft abliefern wird – genau dafür steht der dynamische Masterplan von Stadt und Internationaler Bauausstellung, den wir in den kommenden Jahren umsetzen", erklärt OB Eckart Würzner. Geschäftsführender IBA-Direktor Michael Braum sagt: "Dass Bund und Land die ,PHVision’ so großzügig fördern, zeigt, dass auch außenstehende Expertise an unseren ambitionierten Ansatz glaubt: Die Integration von Themen wie Nachnutzung des Bestandes, zukunftsfähige Mobilitätsangebote und multitalentierte Freiräume machen den Städtebau von morgen innovativ und attraktiv zugleich."

Die Förderzusage dürfe als Signal verstanden werden, dass man mit dem Konzept des "Dynamischen Masterplans" die richtigen Antworten auf die aktuellen Fragen des Städtebaus gebe, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Für Hans-Jürgen Heiß, Bürgermeister für Konversion und Finanzen, ist die Förderung ebenfalls eine Bestätigung: "Wir haben seit Jahren mehrere Konversionsflächen parallel in der Entwicklung und dabei bewiesen, dass wir verlässliche Partner sind."

Insgesamt fördert das Wirtschaftsministerium des Landes in diesem Jahr 361 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen mit 265 Millionen Euro. Davon kommen 90,7 Millionen Euro vom Bund.