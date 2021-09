Heidelberg. (dns) Eigentlich betonen sowohl die Verantwortlichen des "Radentscheids" als auch die Stadtverwaltung, dass man dieselben Ziele anstrebe und in guten Gesprächen sei. Dennoch herrscht aktuell dicke Luft zwischen beiden Seiten. Auslöser dafür ist ein offener Brief, den die Vertrauenspersonen des "Radentscheids" an Bärbel Sauer, Leiterin des städtischen Verkehrsmanagements, geschrieben haben – und in dem sie hart mit ihr ins Gericht gingen.

"Bisher scheint die Klimakrise im Heidelberger Rathaus noch nicht angekommen zu sein. Das zeigt sich unter anderem in Ihrem Handeln, Frau Sauer", heißt es in dem Schreiben. Die Radaktivisten machen das an zwei Punkten fest, über die die RNZ im Sommer berichtete: Daran, dass die Stadt mit einem ausführlichen Konzept nach und nach die verkehrsberuhigten Bereiche aufwerten möchte – laut "Radentscheid" ein "langwieriges und personalintensives Verfahren", das langfristig sinnvoll sei, kurzfristig jedoch keine Verbesserung mit sich bringe. Auch das milde Vorgehen der Stadt gegen Gehwegparker kritisiert das Bündnis: Damit stelle Sauers Amt "rechtswidriges Gewohnheitsrecht auf Bequemlichkeit über bestehendes Recht".

Im Rathaus ärgert man sich über das Schreiben: "Angesichts der Tatsache, dass die Verwaltung mit den Initiatoren des Radentscheids in regelmäßigem Kontakt steht, ist es äußerst irritierend, dass nun Kritik und Vorwürfe über einen offenen Brief laut werden", so ein Sprecher gegenüber der RNZ. Das sei keine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Doch nicht nur der Stil, auch der Inhalt sorgt für Ärger: "In Heidelberg gibt es rund 100 verkehrsberuhigte Bereiche." Die älteren entsprächen oft nicht der Rechtslage und in der Vergangenheit seien nur "punktuelle Nachbesserungen" vorgenommen worden. "Das nun von Frau Sauer und ihrem Team erarbeitete Baukastensystem bietet die Chance eines strukturierten Vorgehens, um so eine kurzfristige, kostengünstige und rechtssichere Umsetzung zu erlangen", so der Sprecher. Beim Gehwegparken wolle man bewusst nach und nach vorgehen: "Über Nacht negative Anreize zu setzen ohne Alternativen zu bieten, würde die Stadtgesellschaft mehrheitlich nicht akzeptieren. Wir sind also im Ziel einig – aber um dorthin zu gelangen, reichen Verbote allein nicht."

In Sachen Klimaschutz betont der Sprecher, dass die Stadt "bundesweite Vorreiterin" sei: "Die Unterstellung, dass die Klimakrise in der Verwaltung nicht angekommen sei, können wir beim besten Willen nicht ernst nehmen." Allen sei klar, dass die Anstrengungen noch nicht ausreichen. "Aber für eine derart pauschale, mitunter auf einzelne Personen in der Verwaltung abzielende Kritik hat die Stadt kein Verständnis."