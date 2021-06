Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Wer Karin Katzenberger-Ruf am Telefon hatte, lehnte sich erst einmal zurück. Denn aus der "Kaz", so ihr Autorenkürzel und Spitzname, sprudelten die Worte nur so heraus. Die Schnellsprecherin erzählte gern und scherzte viel. Zehn Gedanken in einem Satz, das war für sie kein Kunststück.

Und so ging eine Stunde rasch vorbei – obwohl man doch nur kurz einen Termin besprechen wollte. Leider wird es diese Gespräche nie mehr geben. Am 5. Juni ist Karin Katzenberger-Ruf im Alter von nur 62 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Karin Katzenberger-Ruf war ein Urgestein dieser Zeitung. Anfang der 1980er Jahre volontierte sie bei der RNZ, ging danach für ein kurzes Intermezzo zum Rhein-Neckar-Fernsehen, wo sie ihren späteren Ehemann, den Kameramann Wolfgang Ruf kennenlernte und kehrte dann als freie Journalistin zurück zur RNZ. Sympathisch und zupackend wie sie war und bis zum Schluss blieb, etablierte sie sich schnell und wurde in wenigen Jahren von einer festen Freien zu "der" festen Freien.

"Außenstelle Hendesse", so meldete sie sich meist am Telefon. Ihr Stadtteil Handschuhsheim, wo sie ihr Leben lang wohnte, lag ihr besonders am Herzen. Sie turnte beim TSV, schrieb fürs Jahrbuch des Stadtteilvereins und war so oft mit den Gärtnern im "Feld", dass sie fast jeden Salatkopf persönlich kannte. "Die Karin war ein Handschuhsheimer Mädel, unsere rasende Reporterin und immer so lebenslustig", sagt Gärtner Jürgen Grieser, der sie schon als Kind kannte. Ein wenig Temperament aus der Kindheit hatte sich Karin immer bewahrt. Nie hätte sie auf der Hendsemer Kerwe die Schiffsschaukel ausgelassen.

Doch auch in der Region rund um Heidelberg war die "olle Kaz", wie sie sich selbst scherzhaft nannte, für viele Menschen das Gesicht der RNZ. Die Journalistin Karin Katzenberger-Ruf brachte eine der Kardinaltugenden des Berufsstands im Übermaß mit: Sie war neugierig auf alles und jeden. Ob Obdachloser oder Minister – die Kaz ging immer gleich auf die Menschen zu. Sie mochte die Leute einfach und die Leute mochten sie. Und so offen, wie sie war, so schrieb sie das dann auch auf: Zugewandt, lebendig, warmherzig und immer garniert mit dem ihr eigenen Mutterwitz.

Die Kaz hat in all den Jahren nie einen Termin abgelehnt. Doch am liebsten schickte die Redaktion sie zu Recherchen an die frische Luft, denn sie liebte die Natur. "Feld-, Wald- und Wiesenjournalistin" – auch das war so eine selbstironische Eigenbezeichnung von Karin Katzenberger-Ruf. Sie war oft schon im Mai so braun gebrannt wie andere nach dem vierwöchigen Sommerurlaub im Süden.

Ruhig dasitzen, das war nicht ihre Sache. Wenn die Kaz ihr Postfach leerte, fegte sie wie ein Wirbelwind durch die Redaktionsräume. Die rasende Reporterin mit dem schwarzen wallenden Haar liebte die Vor-Ort-Recherche und probierte die Dinge am liebsten direkt aus, war immer mittendrin: Bei der Zirkusprobe hing sie selbst vom Trapez, bei Gärtner Grieser packte sie als Erntehelferin an und beim Bericht über den Tangokurs tanzte sie natürlich mit.

Ein Dutzend Kaz-Termine an einem Wochenende – das war nicht selten. Die Artikel schrieb sie oft nachts, manche ihrer Mails kamen um 4 Uhr morgens an. Und ihr Mann Wolfgang, in Computerdingen versierter als sie, bearbeitete unterdessen die schönen Fotos, die sie auf ihren Terminen gemacht hatte. Denn nicht nur schreiben, auch fotografieren konnte sie. Und für ein gutes Bild wagte die sportliche Frau die akrobatischsten Verrenkungen.

Auch in ihrer knappen Freizeit blieb Karin Katzenberger-Ruf in Bewegung, beim Skifahren, Wandern, Bergsteigen – und am Meer. Jedes Jahr fuhr sie auf ihre Lieblingsinsel Sylt. "Karin war beim ersten Sonnenstrahl im Wasser, egal, wie kalt es war", erzählt ihre jahrzehntelange Freundin Claudia Wallenwein. Dass nicht nur im Job auf sie Verlass war, sondern auch privat, das wissen alle, die sie besser kannten. "Wir haben nicht ein einziges Mal gestritten", sagt Wallenwein.

Auch in der Redaktion war die Kaz sehr beliebt. Nicht nur, weil sie nie einen Termin ablehnte, sondern für ihren Witz, ihr Temperament und weil sie feiern konnte. Obwohl sie gar nicht so gern im Mittelpunkt stand, fasste sie sich ein Herz und trug in geselliger Runde ihre Gedichte für Redaktionsmitglieder vor. Ob zu rundem Geburtstag oder Ruhestand: Reimen in Mundart, das konnte sie wie keine Zweite. Die RNZ-Leserschaft konnte das zur Fastnachtszeit bestaunen, wenn sie im "Blick" die Orden der Karnevalsvereine bedichtete.

Am Ende eines Telefonats sagte die Kaz gern: "Leg Dich wieder hin." Einer von vielen Sprüchen, die bleiben werden von Karin Katzenberger-Ruf, ebenso wie Tausende Artikel und Fotos im Archiv. Wir trauern um eine wunderbare Kollegin und eine hervorragende Reporterin.