Von Micha Hörnle

Heidelberg. In sechs Wochen, am 16. November, ist das Bauhaus in der Bahnhofstraße Geschichte. Fast auf den Tag genau 54 Jahre nach seiner Einweihung wird es geschlossen. Die 30 Mitarbeiter sollen in den anderen Bauhaus-Centern in der Region unterkommen.

An jenem Samstag, 6. November 1965, war der Gründer der Heimwerkermarkt-Kette, Heinz-Georg Baus, noch selbst vor Ort, um seinen zweiten Markt einzuweihen. Der erste wurde 1960 in den Mannheimer Quadraten gebaut - mittlerweile wurde er abgerissen, weil die Baufirma Diringer & Scheidel dort das Einkaufszentrum Q6/Q7 errichtete.

Dieses Mannheimer Unternehmen hat, wie die RNZ erfuhr, nun auch das Heidelberger Bauhaus-Gelände gekauft, denn für Gesellschafter Heinz Scheidel zählt die Kurfürsten-Anlage zu den "Top-Lagen Heidelbergs". Noch gebe es keine Entscheidung, wie das Areal zukünftig genutzt wird, aber ein Blick in den Bebauungsplan und die Nachbarschaft weist den Weg. In den 2014 erbauten Kurfürsten-Carré und Kurfürstenhof am Justizzentrum wird das Erdgeschoss gewerblich, in der Regel von Läden, genutzt, darüber wird gewohnt.

Für Baubürgermeister Jürgen Odszuck ist der 2005 aufgestellte Bebauungsplan maßgeblich. Nach ihm sind schon die Neubauten in der Bahnhofstraße entstanden. Die Grundidee war, die Weststädter Straßen, die Richtung Bergheim zulaufen, an der Kurfürsten-Anlage "wiederherzustellen".

Die Gebäude dazwischen wirken nach außen hin wie dreigeschossige Blöcke, die zur Kurfürsten-Anlage eine vierte Etage bekommen haben. Aber vor allem haben sie einen begrünten Innenhof. Ähnliches soll auch für die beiden Neubauten anstelle des Bauhauses gelten, so Odszuck. Sie werden durch die verlängerte Goethestraße getrennt; das eine Gebäude wird zur Kurfürsten-Anlage verlängert; das zweite wird durch die schmucklosen Flachbauten, die sich an das Hotel "Crowne Plaza" anschließen, begrenzt.

Würden auch die von Diringer & Scheidel erworben - wonach es im Moment nicht aussieht - könnte es einen großen Wurf an dieser städtebaulich recht tristen Ecke geben: Dann könnte man das gesamte Areal vom "Crowne Plaza" bis zum Justizzentrum aus einem Guss gestalten.

Der Coup des Bebauungsplans ist allerdings ein Platz am Eingang der Landhausstraße, der das ganze Quartier wohnlicher machen soll. Offenbar war es genau dieser Platz, der es für Bauhaus unmöglich machte, hier doch noch neu zu bauen. Denn die alte innerstädtische Filiale war, obwohl abbruchreif, sehr profitabel: "Es gab keine wirtschaftlichen Gründe für die Schließung", sagte ein Bauhaus-Sprecher der RNZ.

Aber der geltende Bebauungsplan habe dem Unternehmen keine Möglichkeit gelassen, eine moderne Niederlassung zu bauen: "Räumlich wäre der Markt zu begrenzt gewesen."

Odszuck sieht das anders: Das Stadtplanungsamt habe für Bauhaus sogar eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, wonach auch mit dem Platz genügend Fläche für den Heimwerkermarkt vorhanden gewesen wäre. Aber vielleicht war es auch etwas anderes, was den Ausschlag gab: "Mein Eindruck ist", so Odszuck, "dass es sich hier um ein außerordentlich anspruchsvolles Grundstück handelt - auch von der Nutzung mit Wohnen und Gewerbe her. Davor ist Bauhaus wohl zurückgeschreckt."

So ist beispielsweise das 2014 errichtete Bauhaus im Mannheimer Quadrat R5 vergleichsweise simpel: im Erdgeschoss der Baumarkt, und obendrüber ein Parkhaus.

Dass nun die Innenstadt keinen Handwerkermarkt hat, bedauert Odszuck indes: "Der Trend geht ja wieder weg von den Riesenzentren auf der grünen Wiese."