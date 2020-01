Heidelberg. (RNZ) Alle zwei Jahre lädt die Stadt im Januar zum Bürgerfest – und zwar stets an einen besonderen Ort. Tausende strömten 2016 in die Campbell Barracks und 2018 auf den Gadamerplatz in der Bahnstadt. Dieses Jahr dürfte das Bürgerfest wieder viele Menschen anlocken. Denn am Sonntag, 12. Januar, öffnen sich von 11.30 bis 17 Uhr die Türen zum südlichen Teil von Patrick Henry Village (PHV). Das ist die Chance für alle, die sich einen Eindruck machen wollen von dieser 97 Hektar großen ehemaligen Wohnsiedlung der US-Armee, die Heidelberg in den nächsten Jahren zum Zukunftsstadtteil entwickeln will. Wir geben alle wichtigen Infos zum großen Fest.

> Wo genau findet das Fest statt? Im Süden von PHV – also dort, wo im Sommer 2019 auch schon das Streetart-Festival "Metropolink" über die Bühne ging. Es gibt ein großes Festzelt, zudem ist der ehemalige US-Supermarkt ("Commissary") offen – und auch Teile des Geländes und der ehemaligen Wohngebäude sind zu besichtigen.

> Was wird geboten? Startschuss ist um 11.30 Uhr mit der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Eckart Würzner im Festzelt. Auf der dortigen Bühne gibt es danach ein Programm mit verschiedenen Vorführungen und Musik. Im Festzelt präsentieren sich an vielen Ständen Heidelberger Vereine, Institutionen und Parteien sowie städtische Ämter und Gesellschaften. Viele bieten Mitmachaktionen – gerade auch für Kinder gibt es ein umfangreiches Programm. Und natürlich gibt es auch diverse Stände mit Essen und Trinken.

Wer sich für die Zukunft von Patrick Henry Village als neuer Stadtteil Heidelbergs interessiert, ist im ehemaligen Supermarkt richtig: Dort kann sich jeder über den aktuellen Planungsstand informieren und ein großes PHV-Modell anschauen. In Zukunft soll PHV zum 16. Stadtteil Heidelbergs mit rund 10.000 Bewohnern werden. An Themeninseln können Besucher mit den Planern des Büros KCAP sowie Vertretern der Stadt und der Internationalen Bauausstellung (IBA) über den "Dynamischen Masterplan" für PHV ins Gespräch kommen. Zwei Talkrunden mit den Bürgermeistern Jürgen Odszuck (Bauen) und Hans-Jürgen Heiß (Konversion) sowie IBA-Chef Michael Braum gibt es ebenfalls. In einem Zelt vor dem Supermarkt präsentieren sich außerdem Heidelberger Start-ups und Jungunternehmer.

> Kann man beim Bürgerfest PHV selbst erkunden? Ja, ein Teil des Geländes rund um die South Gettysburg Avenue ist frei zugänglich. Besucher dürfen dabei auch einen Blick in einige der ehemaligen Wohnungen der US-Amerikaner werfen.

> Wie kommt man hin? An der Veranstaltungsfläche stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die An- und Abreise zur Veranstaltungsfläche für Besucherinnen und Besucher ist daher ausschließlich mit Shuttlebussen und Fahrrädern möglich. Ausschließlich für Menschen mit Behinderungen gibt es unter Vorlage eines entsprechenden Ausweises Parkmöglichkeiten vor Ort auf dem "Mitfahrerparkplatz Heidelberg-Schwetzingen" an der Ausfahrt von der Bundesstraße B535. Parkplätze für Autos gibt es nur am ehemaligen US-Flugplatz Airfield – von dort fährt ein kostenfreier Shuttlebus zur Veranstaltungsfläche PHV. Die Stadt Heidelberg bittet daher alle Besucherinnen und Besucher die folgenden Hinweise und Tipps zur Anreise zu berücksichtigen.

Anreise mit kostenfreien Shuttlebussen aus der Altstadt und vom Hauptbahnhof: Kostenlose Shuttlebusse bringen die Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungstag zum Bürgerfest auf Patrick-Henry-Village: Die Busse fahren alle zehn Minuten aus der Altstadt – Haltestellen Universitätsplatz (ab 10.17 Uhr) und Bismarckplatz (ab 10.23 Uhr ab Steig G, der Abfahrtsposition der Linien 29 Richtung Rohrbach Süd, 39 Richtung Königstuhl und 39A Richtung Boxberg) – und vom Hauptbahnhof (ab 10.29 Uhr ab Steig L, der Abfahrtsposition der Linie 33 Richtung Emmertsgrund) zum Bürgerfest. Ebenfalls alle zehn Minuten fahren die Shuttlebusse kostenfrei zurück zum Hauptbahnhof, zum Bismarckplatz und in die Altstadt. Die letzte Rückfahrtmöglichkeit von PHV besteht um 17.37 Uhr.

Anreise mit dem Auto: Parken nur auf dem Airfield, ab dort mit Shuttlebussen: An der Veranstaltungsfläche auf PHV stehen aus Sicherheitsgründen keine Parkplätze zur Verfügung. Autofahrer können ihr Fahrzeug ausschließlich auf dem ehemaligen US-Flugplatz Airfield abstellen. Dort gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. Die Zufahrt erfolgt über die Speyerer Straße und den Diebsweg. Zwischen dem Parkplatz Airfield und der Veranstaltungsfläche PHV fahren für Besucherinnen und Besucher ab 10 Uhr regelmäßig kostenlose Shuttlebusse.

Anreise mit dem Fahrrad: Für Fahrräder stehen Abstellmöglichkeiten direkt an der Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Mit dem Rad geht es aus Richtung Innenstadt/Pfaffengrund folgendermaßen zum Bürgerfest: Von der Montpellierbrücke kommend, geht es auf der Nordseite der Speyerer Straße in Richtung Autobahn A5. An Einmündung Baumschulenweg auf die Südseite der Speyerer Straße wechseln, dann die Speyerer Straße entlang bis zum Feldweg Alte Speyerer Straße, dann dem Feldweg entlang der Kreisstraße K9711 bis zum PHV folgen. Die Strecke ist mit Hinweistafeln mit der Aufschrift "Radweg zum Bürgerfest PHV" gekennzeichnet, einen Streckenplan gibt es online unter www.heidelberg.de/buergerfest

Anreise für Menschen mit Behinderungen: Ausschließlich für Menschen mit Behinderungen stehen an der Veranstaltungsfläche PHV Parkplätze bereit. Unter Vorlage eines entsprechenden, blauen Ausweises kann auf dem "Mitfahrerparkplatz Heidelberg-Schwetzingen" an der Ausfahrt von der B535 geparkt werden. Die Behindertenparkplätze befinden sich nicht direkt am Eingang zum Gelände, es gibt aber Personal, das unterstützen kann. Weitere Informationen für Bürgerfest-Besucher mit Behinderungen stehen online hier zur Verfügung. (GPS-Koordinaten: 49.371082, 8.626853).

Info: Den Fahrplan der Shuttlebusse und weitere Infos zum Bürgerfest findet man auf www.heidelberg.de unter dem Punkt "Bürgerfest".