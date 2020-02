Heidelberg. (RNZ) Ein besonderes Willkommensgeschenk hält die Stadt jetzt für Erstsemester-Studierende der Universität bereit: Sie erstattet ihnen ab dem Sommersemester 2020 einmalig die Kosten für das Semesterticket des Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN), das normalerweise pro Semester 175 Euro kostet. Und auch Schülerinnen und Schülern, Studierenden an Hoch- und Fachschulen sowie Auszubildenden werden erworbene VRN-Zeitkarten bis zum Höchstbetrag der Kosten eines Semester-Tickets erstattet. Das hat der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung beschlossen. Es gibt allerdings eine Voraussetzung: Die Studierenden, Schüler oder Azubis müssen ihre Haupt- oder alleinige Wohnung nach dem 1. Juli 2019 in Heidelberg begründet haben und der Wohnungsstatus muss zum 1. Juli 2020 noch bestehen.

Denn durch die Erstattung der Kosten für das Semesterticket beziehungsweise der Zeitkarten soll auch die Zahl der Wohnungsanmeldungen mit alleiniger oder Hauptwohnung in Heidelberg erhöht werden. Außerdem will die Stadt durch die Aktion ihre Willkommenskultur steigern und die Studierenden für den umweltfreundlichen Nahverkehr gewinnen.

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich circa 8250 Erstsemester an der Universität und den Hochschulen ihr Studium beginnen. Geht man davon aus, dass circa 35 Prozent hiervon in Heidelberg wohnen werden, könnten 2888 Erstsemester die Bezuschussung des Semestertickets beantragen. Hinzu kommen schätzungsweise 100 Auszubildende. Auf dieser Grundlage rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rund 255.000 Euro pro Jahr.