Von Sebastian Riemer

Heidelberg. "Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt", schallte es am Freitagnachmittag durch die Altstadt. Am lautesten - und schönsten - intonierte Opernsänger Winfried Mikus diese Zeilen aus dem Schiller-Gedicht "Ode an die Freude" zur Musik von Beethovens neunter Sinfonie.

Es ist die Europahymne, die da in der Hauptstraße gesungen wurde. Denn die Kulturschaffenden Heidelbergs demonstrierten mit der Aktion für Europa, für die Demokratie - und riefen alle Passanten dazu auf, bei der Europawahl am 26. Mai ihre Stimmen abzugeben. "Ich geh’ wählen, kommst Du mit?", stand auf einem Transparent. Rund 200 Menschen liefen mit, vom Bismarckplatz bis zum Theater, an dessen Fassade ein Transparent mit der Aufschrift "Nicht wundern, wählen" enthüllt wurde.

Eine Gruppe am Heidelberger Theater hatte die Demo initiiert. "Wir wollen den Heidelbergern zeigen, dass ihre Stimmen gefragt sind", sagte Operndirektorin Ulrike Schumann. Doch hinter der Aktion steckt noch mehr als ein Wahlaufruf. Wenn die Demokratie unter Beschuss steht, sind es - neben Minderheiten - häufig Kulturmacher, die das zuerst zu spüren bekommen. Auch in Deutschland haben Populisten in den letzten Jahren immer wieder versucht, die Kunstfreiheit an Theatern und anderen Kulturhäusern zu torpedieren.

Auch diese Entwicklung führte vor zwei Jahren zur Gründung des Vereins "Die Vielen". Diese Künstlerinitiative tritt für Toleranz, internationale Gesinnung und Völkerverständigung ein - und ruft am Sonntag zu Demos in Berlin und anderen Städten auf. Auch die Europawahl-Demo in Heidelberg ist von "Die Vielen" inspiriert.

Theater-Intendant Holger Schultze lief ebenso mit - und sagte bei seiner Rede vor dem Theater: "Denkt man etwa an die Türkei, merkt man, wie schnell die Demokratie kippen kann." In einer Zeit, in der - nicht nur in Europa - Demokratien auch durch Nichtwähler bedroht seien, sei es notwendig, Verantwortung zu übernehmen und Haltung zu zeigen. "Wir sind gegen Rassismus jeder Art, distanzieren uns von jeder Radikalisierung und Populismus - und wir stehen für eine Demokratie, in der die Rechte jedes einzelnen Menschen gewahrt werden."

Schultze zitierte aus Heinrich Heines Gedicht "Wahlesel", in dem es heißt: "Die Freiheit hat man satt am End / Und die Republik der Tiere / Begehrte, dass ein einzger Regent / Sie absolut regiere." Dass man Freiheit und Demokratie nicht satt habe, das solle man zeigen, indem man am 26. Mai seine Stimme abgebe, so Schultze.

Neben Schauspielern, Sängern und anderen Mitarbeitern des Theaters waren am Freitag auch viele andere Heidelberger Kulturschaffende dabei - etwa Dominique Mayr vom Klangforum. "Ohne die Offenheit Europas wäre unsere Arbeit gar nicht möglich", sagte er. "Gerade waren wir in Valencia, wir haben ständig Künstler aus ganz Europa hier."

Auch Karla Jauregui vom Montpellier-Haus ist immer dabei, wenn es um die Stärkung der europäischen Idee geht: "Ich bin ein Drittel spanisch, ein Drittel französisch und ein Drittel deutsch - europäischer geht’s nicht!" Und Ursula Schöndeling vom Kunstverein wollte "ein klares Bekenntnis zu dem einmaligen Friedensprojekt Europa abgeben".