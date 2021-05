Von Natascha Koch

Heidelberg. Es war kein "Heidelberger Herbst", nur ein Pfingstsamstag in Corona-Zeiten, der die Massen in die Altstadt lockte. Heidelberg war nur einer von zwei Stadtkreisen in Baden-Württemberg, die eine Inzidenz von unter 35 hatten. So kamen die Besucher von weit her, um ein lockdownfreies Wochenende zu erleben.

Die Restaurants und Kneipen waren gut besucht, vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen. Heidelberg öffnete wieder seine Türen, die Besucher strömten aus nah und fern in die Altstadt, um hier das öffentliche Leben zu genießen.

Das gute Wetter kam gelegen. Heidelberg liegt bereits seit Tagen bei einer Inzidenz unter 40 und konnte somit an diesem Wochenende die nächsten Öffnungsschritte einleiten. Für das Betreten des Einzelhandels brauchen die Besucher nun nicht mal mehr einen negativen Test. Damit wurde die Shopping-Saison eröffnet.

Pfingstsamstag in Heidelberg





















Tausende Menschen strömten daher aus dem ganzen Landkreis in die Altstadt. Die Schlangen zogen sich mehrere Meter an den Straßenseiten entlang. Ein riesiger Unterschied zum Winter in den eigenen vier Wänden, über den sich die Menschen offensichtlich freuen: "Wir wurden gewarnt, dass es voll sein wird", sagte eine Passantin, die aus Dortmund angereist war. "Aber wir freuen uns einfach so, wieder in die Läden gehen zu können."

Die meisten Restaurants berichten von einer hohen Anzahl an Gästen, die von außerhalb kommen, die Hotels sind bereits für die nächsten paar Wochen ausgebucht. So voll war die Stadt jedenfalls schon lange nicht mehr. Um etwa 16:30 Uhr sieht sich die Polizei per Lautsprecher gezwungen, die Passanten auf das Tragen des Mund- und Nasenschutzes hinzuweisen und Abstand einzuhalten, wo es möglich ist.

Auch die Gastronomie und die Hotels dürfen seit der vergangenen Woche aufmachen. Hier sind jedoch negative Tests, Nachweise einer Impfung oder einer Genesung noch erforderlich. Das ist allerdings kaum ein Problem: Denn ein Testzentrum befindet sich gefühlt an jeder Ecke, einige gibt es sogar in den Restaurants selber, wie beim Kleinen Spanier an der Alten Brücke. Diese bestuhlen auch seit Kurzem die Alte Brücke und locken damit rege die Kundschaft an. Und damit sind sie bei Weitem nicht die einzigen: Die Biergärten sind gefüllt, die Laune ist gehoben. Es wirkt fast wie eine Rückkehr zur Normalität.