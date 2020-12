Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Pia Bornitz ist 17 Jahre alt, Schülerin am St. Raphael Gymnasium – und schreibt unter dem Künstlernamen Piya ihre eigenen Songs. Mit dem Lied "Im Jetzt" hat sie in diesem Jahr beim Bundeswettbewerb "Treffen Junge Musik-Szene 2020" gewonnen. Dieser wird jährlich von den Berliner Festspielen organisiert.

Bornitz entdeckt die Musik bereits als Kind für sich: Zunächst spielt sie Klavier, mit zwölf folgt die Gitarre. Kurz darauf fängt sie an, zu komponieren und eigene Texte zu schreiben. "Das Songwriting macht mir einfach Spaß und tut mir selbst gut. Außerdem mag ich es sehr, auf die Bühne zu gehen", sagt sie. Das hätte sie auch vergangenes Wochenende in Berlin tun sollen. Doch das Abschlusskonzert der zehn Wettbewerbs-Gewinner musste coronabedingt ausfallen.

Für Piya war es nicht der erste Musikwettbewerb, an dem sie teilgenommen hat. Neben regelmäßigen Teilnahmen bei "Jugend musiziert" war sie auch schon 2018 unter den besten 16 Teilnehmern der Castingshow "Dein Song", die jährlich auf Kika läuft. Damals riet man ihr, die Songs nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch zu schreiben. "Ich finde das sehr schwer, ohne dass es kitschig klingt", meint sie. Mittlerweile schreibe sie aber nur noch auf Deutsch.

"Meine Lieder sollen zum Nachdenken anregen. Ich arbeite dabei sehr gerne mit Jazzakkorden, das klingt meist melancholisch", so die junge Künstlerin. Die Band AnnenMayKantereit gehört zu ihren Lieblingsmusikern: "Sie haben ihre ganz eigene Art. Das finde ich cool", sagt sie. Außerdem möge sie auch sehr die junge Liedermacherin Lina Maly. Aber auch klassische Klavierstücke, mit denen sie ihre musikalische Laufbahn begann, höre sie gerne, vor allem Chopin und Liszt, weil in ihren Stücken so viel Gefühl und Ausdruck stecke.

Von dem Bundeswettbewerb "Treffen Junge Musik-Szene" hat Piya zufällig auf Instagram erfahren und sich daraufhin sofort mit drei selbst geschriebenen Songs beworben, erzählt sie. Der Wettbewerb wird seit 1984 jährlich von den Berliner Festspielen organisiert. Junge Musikerinnen und Musiker – als Band, Duo oder Solisten – können ihre selbst geschriebenen Musikstücke einsenden, eine Jury wählt die zehn Preisträger aus, die dann für ein Wochenende nach Berlin eingeladen werden. Dort erwarten sie ein Abschlusskonzert sowie ein Workshop zu den Themen Songwriting, Gesang, Improvisation und Bühnenperformance. Dort besteht auch die Möglichkeit zum Austausch mit älteren Musikerinnen und Musikern. Erstmals mussten die Workshops vergangenes Wochenende online stattfinden.

Gewonnen hat Piya mit ihrem Song "Im Jetzt". Es ist auch ihr persönliches Lieblingslied. "Du fragst mich immer: Wo willst du hin? Du fragst mich nie, wo ich grad bin", singt sie darin. "Es ist eine Aufforderung, mal im Jetzt zu leben. Man lebt viel zu oft nur für die Zukunft", erklärt sie. Aber auch sie macht sich Gedanken darüber, was kommt. Nächstes Jahr macht Bornitz ihr Abitur, unter anderem im Fach Musik. Und dann? "Man muss realistisch bleiben", antwortet sie. "Natürlich ist mein größter Wunsch, etwas Kreatives, etwas mit Musik zu machen. Deswegen werde ich mich auf jeden Fall bei der Popakademie in Mannheim bewerben." Ihr sei aber auch bewusst, dass man viel Glück brauche, um von der Kunst leben zu können.

Ihr Album "Mandala" mit dem Gewinnerlied "Im Jetzt" und anderen ausgewählten Liedern aus den letzten zwei Jahren, ist auf Spotify und Youtube zu hören.