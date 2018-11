Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/mare) Es ist ein Klischee: Eine Frau auf Parkplatzsuche. Doch in Pfaffengrund wurde eine 43-Jährige am Samstag regelrecht zur Furie, als ein Mann sie darauf hinwies, dass sie falsch parkte. So berichtet es die Polizei.

Aber der Reihe nach: Gegen 12 Uhr stellte die Frau ihren Hyundai in der Siemensstraße im absoluten Halteverbot ab. Ein 48-jähriger Mann sah dies und sprach die Frau darauf an. Sie ignorierte den Mann zunächst.

Doch dann eskalierte die Szenerie: Der Mann ließ nicht locker, die 43-Jährige fuhr ihm daraufhin über den Fuss. Der Mann schlug daraufhin auf die Scheibe des Autos, um die Autofahrerin zu stoppen. Es kam zu weiteren verbalen Streitereien - bis die Frau ins Handschuhfach griff und eine Schreckschusswaffe zückte. Diese hielt sie dem 48-Jährigen vors Gesicht.

Wie sich später herausstellte, war die Waffe nicht geladen. Die Situation eskalierte aber nicht weiter, die 43-Jährige fuhr weg - und zwar in eine Garage, die gar nicht weit von ihrem ursprünglich anvisierten Parkplatz entfernt war.

Der 48-Jährige ließ nun wiederum nicht locker und folgte ihr. Die Frau bekam dort Unterstützung von mehreren Leuten. Als der Mann die Polizei rufen wollte, warnten sie ihn, dies nicht zu tun. Doch vergebens.

Die Beamten kamen vor Ort und fanden auch die Waffe. Eine Erlaubnis dafür hatte die 43-Jährige nicht. Deshalb ermittelt nun die Polizei gegen die Frau und wegen des Vorfalls. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt.