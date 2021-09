Geschäftsfrau, Flüchtling oder auch Kommunalpolitiker: Deren Rollen nahmen die Teilnehmer eines Workshops im Collegium Academicum an. Vorher gab Dozentin Lara Track eine Einführung in die Ebenen von Diskriminierung. Foto: Peter Dorn

Von Mia Bechberger

Heidelberg. "30-jähriger Obdachloser, deutsch, lebt überwiegend auf der Straße von Spenden" – stand auf dem kleinen Zettel, den ich beim Rollenspiel im Antidiskriminierungsworkshop gezogen habe. Diese Figur sollte ich nun in den nächsten knapp zwei Stunden verkörpern.

Eigentlich bin ich eine 20 Jahre junge Frau mit heller Hautfarbe, deutscher Herkunft und wahrscheinlich der oberen Mittelschicht zugehörig. Ich konnte also im Vergleich zu ihm kaum unterschiedlicher sein – was mich in meiner neuen Rolle gleich vor viele Fragen stellte: Wie sah meine Kindheit aus? Wer waren meine Eltern? Wie sieht mein Alltag aus? Oder wie ist mein Lebensstil?

Aus eigenen Erfahrungen, dem Fernsehen, der Zeitung fügte sich in meinem Kopf das Bild meiner neuen Person zusammen. Und schon fühlte ich mich schlecht, als ich merkte, wie sehr ich dabei Vorurteile bediente. Denn bei dem Workshop der Bildungsstelle Plurales Heidelberg, einem Kooperationsprojekt der Stadt und des Vereins Mosaik Deutschland, sollte es ja eigentlich darum gehen, nicht nach Stereotypen zu handeln und so gegen diskriminierendes Verhalten vorzugehen.

Auch den anderen rund 15 Teilnehmern, hauptsächlich Studierende, die gerade an dem neuen Wohnheim des Collegium Academicum arbeiten, war wohl etwas unwohl dabei. Sie bekamen ebenfalls Rollen wie "24-jähriger Flüchtling aus Afghanistan", "50-jährige Geschäftsfrau aus den USA, weiß" oder "Kommunalpolitiker". Als jeder in seine Rolle gefunden hatte, stellten wir uns in einer Reihe auf. Die Leiterin des Workshops Halszka Sliwa-Ohnesorge las nun nacheinander rund 20 Aussagen vor – und wer das Gefühl hatte, dass sie auf seine neue Person zutraf, ging einen Schritt nach vorne. "Sie leben in einem Haus mit Telefon und Fernsehen." "Sie haben das Gefühl, dass ihre Meinung eine Rolle spielt und dass man Ihnen zuhört" oder "Sie können ihren Wunschberuf ergreifen und sind zuversichtlich, was Ihre Zukunft betrifft."

Und während die anderen immer mal wieder einen Schritt nach vorne gehen konnten, blieb ich zurück. Nur selten durfte ich mich bewegen, die anderen Teilnehmer hatten mich schnell abgehängt. Nicht nur einmal war ich froh darüber, dass ich nach dem Rollenspiel wieder in mein eigenes Leben zurückkehren würde.

Der Antidiskriminierungsworkshop hatte damit seinen Zweck erfüllt. Er hatte mir schlagartig meine Brille, mit der ich auf die Welt schaute, heruntergezogen und mir für meine neue Person eine, wie ich merkte, deutlich dunklere Brille aufgesetzt. Durch den Perspektivwechsel merkte ich nicht nur, wie unterschiedlich die Menschen in unserer Gesellschaft sind – sondern auch wie ungleich die Chancen verteilt sind. Mir wurde mal wieder bewusst dass es – obwohl wir vor dem Gesetz gleich sind – eben doch Menschen gibt, die sich nicht so persönlich entfalten können wie sie möchten, die sich nicht der Gesellschaft zugehörig fühlen.

Beim anschließenden Austausch mit anderen Teilnehmern wurde klar, dass es nicht nur mir so ging. "Ich merke, wie privilegiert ich als Mensch eigentlich bin", sagte die Teilnehmerin Lea und sprach damit wohl vielen aus dem Herzen. Als wir überlegen sollten, was unserer jeweiligen Person wohl weiterhelfen würde, um mehr Schritte nach vorne gehen zu können, hätte ich einfach gerne "meinen" Obdachlosen gefragt. Weil wir das oft nicht können, hilft es, sich immer wieder selbst zu reflektieren:"Alle haben Vorurteile, es ist nur wichtig, sich diesen bewusst zu werden und nicht danach zu handeln", betonte Halszka Sliwa-Ohnesorge in der Abschlussrunde.