Heidelberg. (dns) Es ist die größte der ehemaligen US-Liegenschaften in Heidelberg - aber auch die, die am weitesten vom Rest der Stadt entfernt liegt. Nur wenige Heidelberger waren in den letzten Jahren in Patrick Henry Village. Ein Großteil der 97 Hektar wird derzeit durch das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Beschlag genommen, der Rest ist abgesperrt. Doch das soll sich ändern: In den nächsten Monaten soll der Süden des Areals "aktiviert" werden, wie es die Internationale Bauausstellung (IBA) ausdrückt. Das hat der Gemeinderat vergangene Woche mit großer Mehrheit beschlossen.

In PHV sollen dann verschiedene Veranstaltungen stattfinden, damit die Heidelberger die Möglichkeit haben, den neuen Stadtteil kennenzulernen. So findet etwa das Metropolink-Streetart-Festival vom 5. bis 20. Juli wieder im Süden von PHV statt. Zwei Monate später (20. und 21. September) folgt eine IBA-Fachkonferenz zum Thema "Digitale Stadt?". Und im Januar 2020 lädt die Stadt zum großen Bürgerfest auf die Konversionsfläche.

Zudem sind verschiedene Informationsveranstaltungen zu PHV vorgesehen. Denn die Stadt und die IBA wollen auf dem Areal eine "Wissensstadt der Zukunft" entwickeln - mit bis zu 10.000 Einwohnern. Einen ersten Entwurf gibt es schon: die "PHVision". Demnach soll der neue Stadtteil auf "digitale Zukunft, neue Synergien von Wirtschaft und Wissenschaft, einen ,Multi-Mobilitäts-Ansatz’, innovative Orte der Bildung, zukunftsweisende Wohn- und Arbeitsumgebungen und Versorgungssysteme sowie attraktive Freiräume" setzen.

Diese Vision soll in den nächsten Monaten konkreter werden. Dazu arbeiten Experten von renommierten Stadtplanungsbüros unter Leitung von IBA und Stadt am "dynamischen Masterplan". Das Ergebnis soll im März 2020 vom Gemeinderat beschlossen werden - und Grundlage für weitere politische Entscheidungen und die Bürgerbeteiligung sein.