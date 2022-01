Heidelberg. (RNZ) Das Plasmazentrum Heidelberg sucht für eine aktuelle wissenschaftliche Studie zum Sars-CoV-2-Virus nach Teilnehmern. Es geht darum, zu überprüfen, ob Corona-Schnelltests auch bei einer Infektion mit der Variante Omikron ein positives Testergebnis anzeigen.

Das südafrikanische Gesundheitsministerium berichtete erstmals am 24. November über die Omikron-Variante. Die neue Mutante wurde mittlerweile weltweit nachgewiesen und ist inzwischen auch in vielen Regionen vorherrschend. Nach derzeitigem Kenntnisstand verbreitet sich Omikron deutlich schneller und effektiver als die bisherigen Virusvarianten. Auch in Deutschland wächst die Zahl der Omikron-Infektionen rasant. Die neue Corona-Variante zeichnet sich durch eine hohe Zahl von Aminosäureänderungen im Spike-Protein sowie viele Mutationen aus.

Es werden dringend Abstriche mit den Omikron-Varianten des Sars-CoV-2-Virus für aktuelle wissenschaftliche Studien benötigt. Das etablierte Plasmazentrum Heidelberg führt diese Studien gemeinsam mit renommierten Instituten und der diagnostischen Industrie durch.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie ist ein aktueller, positiver Corona-Befund mit der Omikron-Variante. Die Infizierten sollten zwischen 18 und 65 Jahre alt sein. Das Plasmazentrum Heidelberg bittet die Infizierten um eine möglichst schnelle Kontaktaufnahme unmittelbar nach der positiven Diagnose, um eine große Anzahl an Erregern erfassen zu können. Personen, die teilnehmen möchten, bekommen ein Paket mit Abstrichtupfern nach Hause geschickt und führen diese Abstriche bei sich selbst durch. Nach zwei Tagen holt ein beauftragter Paketdienst die Ware wieder ab.

Das Plasmazentrum bietet Corona-Patienten eine ausführliche Beratung zu der Studienteilnahme an. Interessenten können sich per E-Mail an corona@biomex.de oder unter Telefon 0163 / 7815613 anmelden.

Info: Mehr Infos zur Studie gibt es hier