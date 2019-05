Die "Fridays for Future"-Demonstrationen zeigen in Heidelberg Wirkung. Regelmäßig demonstrieren hunderte Schüler. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Schüler der "Fridays for Future"-Bewegung haben es geschafft. Als Zeichen, dass sie die Anliegen der jugendlichen Klimaschutz-Aktivisten ernstnehmen, setzten Grüne, Bunte Linke und die Fraktion Linke/Piraten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend eine Kurzdebatte an. Das Thema: Als zweite Stadt in Deutschland nach Konstanz solle Heidelberg den Klimanotstand ausrufen und sich dadurch verpflichten, die CO2-Emissionen noch stärker als bisher zu reduzieren. Eine offizielle Resolution konnte der Gemeinderat - ohne Behandlung in den Ausschüssen - zwar noch nicht verabschieden. Trotzdem rief Oberbürgermeister Eckart Würzner nach einer lebhaften Debatte den Klimanotstand auch für Heidelberg aus.

Der Klimaschutz müsse zentrales Leitmotiv für politisches Handeln werden, diesen Antrag hatte die grüne Fraktion bereits im April gestellt, wie Stadträtin Luitgard Nipp-Stolzenburg erklärte. Leider könne er erst im Oktober behandelt werden, es gebe aber schon jetzt Handlungsbedarf, zumal am 22. Mai die Internationale Klimakonferenz in Heidelberg beginne. "Wir finden es wichtig, den internationalen Gästen zu signalisieren, dass der Klimaschutz für den Heidelberger Gemeinderat die oberste Priorität hat, und dass er ab sofort alle Entscheidungen unter einen Klimavorbehalt stellt", so Nipp-Stolzenburg. Ähnliches geschehe ja bereits heute in Bezug auf finanzielle Folgekosten von Gemeinderatsentscheidungen.

Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) wollte noch weitergehen und sprach sich dafür aus, dass Heidelberg den Resolutionsentwurf von Basel aufgreife - als erste deutschsprachige Stadt rief sie im Februar den Klimanotstand aus. In dem Vorschlag heißt es, dass sich Heidelberg an den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change ausrichten und der Oberbürgermeister die Bevölkerung umfassend über den Klimawandel und geeignete Maßnahmen informieren solle.

Besonders über diese beiden Punkte ärgerte sich Würzner: "An dem IPPC-Bericht haben wir doch mitgearbeitet. Und wir informieren auch die Bevölkerung." Heidelberg mache schon viel mehr, als die von Weiler-Lorentz vorgeschlagene Resolution suggeriere. "Wir sind sicher eine der Vorreiterstädte", betont der OB: Bauen im Passivhausstandard, Förderprogramme, der höchste Fahrradanteil in Baden-Württemberg.

"Wenn die anderen Städte unserem Beispiel folgen würden, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter." Trotz all dieser Anstrengungen erkennt aber Würzner an, dass sie immer noch nicht ausreichen, um die hochgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Und wenn der Gemeinderat bereit sei, noch mehr zu tun, sei es eine gute Kurzdebatte gewesen und gebe Rückenwind für die Klimakonferenz.

Ungeachtet dessen ärgerten sich einige Stadträte, dass das Thema ausgerechnet im Kommunalwahlkampf diskutiert wurde. "Der Klimaschutz hätte mehr verdient", so Simone Schenk (Freie Wähler). CDU-Fraktionschef Jan Gradel sprach gar von "rein populistischen, wahlkampftaktischen Überlegungen" der Antragsteller. Er verwies auf den Masterplan "100 Prozent Klimaschutz". So zu tun, als ob sich Heidelberg noch nicht engagiere, sei unredlich. Wolfgang Lachenauer bezeichnete die Diskussion als "Schaudebatte". Jetzt den Notstand ausgerechnet für Heidelberg ausrufen zu wollen, sei "einfach nur peinlich". Und Karl Breer (FDP) fügte hinzu: "Wir sind doch nicht irgendeine Stadt in China." Humorvoll widersprach SPD-Stadtrat Andreas Grasser: "Wenn eine Partei plakatiert, dass Parkplätze nicht auf Bäumen wachsen, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für die Debatte."

Konkrete Projekte und Handlungsempfehlungen sind mit dem Klimanotstand - anders als in Konstanz - noch nicht verknüpft. Darüber kann erst der neue Gemeinderat im Herbst entscheiden.