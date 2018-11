Nur wenige hundert Meter Luftlinie trennen die beiden möglichen Standorte für den RNV-Betriebshof: den alten (links vom großen Backsteingebäude des Landfriedkomplexes) und den neuen, die Wiese am Großen Ochsenkopf (Grünfläche am linken Bildrand). Foto: Kay Sommer

Heidelberg. (hö) Oberbürgermeister Eckart Würzner reagierte am gestrigen Dienstag auf die Kehrtwende der SPD in Sachen Betriebshof und begrüßte den "konstruktiven Vorschlag", einen stadtbild- und ökologisch verträglichen Betriebshof samt begrüntem und begehbaren Dach auf die Ochsenkopfwiese zu bauen. Er akzeptiert auch die weiteren Bedingungen der SPD für bezahlbaren Wohnraum auf dem Gelände des jetzigen Betriebshofs in Bergheim und eine großzügige Grünfläche. Auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck zollte der SPD Respekt für ihren Schritt.

Würzner kündigte an, möglichst noch vor Weihnachten einen neuen Beschlussvorschlag für den Standort des Betriebshofes in den Gemeinderat einzubringen, der den SPD-Forderungen Rechnung trägt.