Heidelberg. (bms) Der Hauptbahnhof wird künftig auch von der Südseite deutlich besser erschlossen: Der Klima- und Mobilitätsausschuss stimmte vergangene Woche mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung für den Bau der Kleinen Bahnrandstraße. Diese soll östlich der Montpellierbrücke – unweit des Mandy’s-Fastfood-Restaurants – an den unteren Czernyring anschließen, unterhalb der Brücke und dann entlang der Gleise bis zum Max-Planck-Ring westlich des Hauptbahnhofs verlaufen. So soll auch der neue Fernbus-Bahnhof angebunden werden, der südlich des Hauptbahnhofs neu gebaut wird. Die Gesamtinvestitionen inklusive der Haltestelle für Fernbusse liegen laut der Vorlage bei rund 3,8 Millionen Euro.

Die Kleine Bahnrandstraße ist nach ihrer Fertigstellung rund 400 Meter lang. Damit die Fernbusse genug Platz haben, soll sie punktuell bis zu 25 Meter breit sein. Dabei sind aber auch die Fuß- und Radwege eingerechnet, die größtenteils getrennt voneinander verlaufen werden. Erst an der Einmündung zum Czernyring soll es eine gemeinsame Fläche geben. Punktuell, so heißt es in der Vorlage, sind Baumpflanzungen vorgesehen. Fußgängerquerungen sind nicht geplant.

Die Finanzierung des geplanten städtischen Fernbusbahnhofs (400.000 Euro Euro) mit vier bis fünf Stellplätzen ist im aktuellen Investitionsprogramm noch nicht vorgesehen. Die Stadt plädiert dafür, sie in den Haushalt 2023/24 "unter Abwägung von Prioritäten und dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit" aufzunehmen. Erst dann kann die Gesamtmaßnahme umgesetzt werden.