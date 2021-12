Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Zwitschernde Vögel, hohe Bäume und im Hintergrund das Plätschern des Rohrbachs: Eigentlich liegt der Kühle Grund in Rohrbach sehr idyllisch – wäre da nicht die chaotische Verkehrslage. Schon jetzt fasst die schmale und kurvenreiche Straße den täglichen Verkehr kaum noch. "Kleine Kinder und ältere Damen wurden hier schon umgenietet", erzählt eine Anwohnerin. Man traue sich als Eltern kaum noch, die Kinder allein vor die Tür zu lassen. Nun sollen im oberen Teil der Straße gleich mehrere neue Mehrfamilienhäuser entstehen – die Anwohner fürchten wegen der Großbaustelle nun den Verkehrskollaps.

Der Kühle Grund ist eine steile und sehr schmale Straße mit unübersichtlichen Kurven. Gehwege gibt es nur vereinzelt, fehlende Tiefgaragen- und Stellplätze sorgen für eine hohe Parkbelastung. "Wenn einem hier das Müllauto entgegenkommt, bricht der kalte Schweiß aus", klagen die Anwohner. Eigentlich ist die Straße verkehrsberuhigt, Autos wie Radfahrer müssen Schrittgeschwindigkeit fahren – das interessiere allerdings kaum jemanden, wie die Hausbesitzer erzählen: "Die Radfahrer rasen den Berg runter und auch die Paketzusteller brettern mit 30 Stundenkilometern hier durch." Besonders schlimm sei es am Wochenende, wenn sich zu den Berufspendlern noch Ausflügler und Freizeitsportler mit ihren E-Bikes gesellen.

Nun fürchten die Anwohner, dass sich die Verkehrssituation durch das geplante Bauprojekt nochmals verschärft: "Die Straße ist in einem schlechten Zustand und die Baustellenfahrzeuge würden ihr Übriges dazu tun." Überdies nehme nach Ende der Bauarbeiten das Verkehrsaufkommen durch die neuen Mieter noch weiter zu. Dabei geht es den Anwohnern ausdrücklich nicht darum, dringend benötigten Wohnraum zu blockieren, sondern vielmehr um die Dimension des geplanten Bauprojekts, das neben verkehrstechnischen auch landschaftliche und ökologische Bedenken wecke: Werden Bäume und Sträucher auf dem betroffenen Grundstück gerodet, fürchten die direkten Nachbarn um die Stabilität des Hangs: "Am Bach haben wir hier jetzt schon massive Erosionsprobleme, bei Starkregen drückt es regelmäßig die Gullideckel hoch", berichtet eine Anwohnerin. "Wir haben wirklich Angst, dass das Haus beim nächsten Regen in den Bach stürzt." Aktuell sei die grüne Freifläche ein Biotop und beheimate zahlreiche Vögel, in der Dämmerung grasen hier manchmal Rehe. Werden durch die Neubauten voraussichtlich rund 500 Quadratmeter Freifläche versiegelt, befürchten die Anwohner, dass sich das Mikroklima des Stadtteils verändern könnte. "Das Bauprojekt hat tiefgreifende, irreparable Folgen, die andere tragen müssen", empören sie sich.

Dass es sich bei den Kritikpunkten nicht um Individualinteressen, sondern um Bedenken der ganzen Straße handelt, ist Andreas Vogt wichtig zu betonen: Der als Nachbar unmittelbar Betroffene initiierte bereits zwei Unterschriftenaktionen in der Nachbarschaft, bei der sich fast alle Bewohner des Kühlen Grunds gegen das geplante Bauvorhaben aussprachen. Ihre Bedenken legten die Anwohner auch dem städtischen Bauamt vor – hier wurde ihr Anliegen jedoch abgewiesen. Auf Nachfrage der RNZ erklärte die Pressestelle, dass für das Grundstück bisher lediglich ein Bauvorbescheid erteilt wurde, der noch nicht zum Bau berechtige. Fragen der Hangsicherung waren noch kein Gegenstand des Vorbescheids. Aus verkehrstechnischer Sicht habe das Amt für Verkehrsmanagement allerdings keine Bedenken, eine artenschutzrechtliche Prüfung durch einen Fachgutachter müsse jedoch noch durchgeführt werden. Das letzte Wort in dieser Sache dürfte also noch nicht gesprochen sein.