Heidelberg. (pol/rie/rl/mün) Nach dem Feuer von Freitagabend ist die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule einsturzgefährdet. Das teilt die Polizei am Montag mit. Eine Begehung und Untersuchung des Gebäudes sei deshalb noch nicht möglich.

Brandstiftung als Ursache vermutet die Polizei, nach dem am Freitagabend gegen 19.50 Uhr die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule komplett abgebrannt ist. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. Am Samstagmittag teilt die Polizei mit, dass sie vier Jugendliche, verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Sie seien namentlich bekannt und die Ermittlungen würden andauern. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Heidelberg: Brand einer Sporthalle - die Fotogalerie



















Am Freitagabend musste der Brand mit einem Großaufgebot der Berufsfeuerwehr Heidelberg und der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtteil Kirchheim bekämpft werden. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am späten Abend war das Feuer unter Kontrolle und wurde bald vollständig gelöscht, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Auch nahestehende Containerbauten wurden beschädigt, heißt es am Samstag.

Feuerwehr-Einsatzleiter Heiko Holler zufolge sei die Sporthalle einsturzgefährdet. "Als wir ankamen, stand die Halle bereits in Vollbrand, die komplette Gebäudefront war offen", sagte Holler um 21 Uhr der RNZ. Zunächst sei es darum gegangen, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Schulgebäude und einen Bürocontainer zu verhindern. "Das ist uns gelungen", so Holler. Nun gehe es an die Nachlöscharbeiten. Man sei mit Sicherheit noch bis Mitternacht oder länger im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hatte bereits am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Laut einem Polizeisprecher gab es erste Zeugenbefragungen. Einige Schaulustige hatten sich an den abgesperrten Zufahrtsstraßen versammelt, wo die Polizei auf die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln achtete.

Für die Löscharbeiten wurden die Zufahrtsstraßen gesperrt. "Wir achten auch hier darauf, dass die Corona-Abstände eingehalten werden", so der Sprecher. Derzeit gebe es da keine Probleme. Gefahren für die Anwohner bestünden nicht, hieß es. Diese sollte allerdings Fenster und Türen geschlossen halten, damit kein Rauch in die Wohnung zieht.

Update: Samstag, 13. März 2021, 12.31 Uhr