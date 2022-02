Maria Lommatzsch ließ sich als erste Pflegerin in Heidelberg gegen Corona impfen. Die meisten ihrer Kollegen folgten ihrem Beispiel. Foto: zg

Von Julia Lauer

Heidelberg. Das St. Josefskrankenhaus in der Weststadt war vorangeprescht und hatte von sich aus ein Hausverbot für ungeimpfte Mitarbeiter zum 1. Januar eingeführt – zuletzt war von sechs Betroffenen von 757 Beschäftigten die Rede. Das Uniklinikum im Neuenheimer Feld hingegen entschied sich für einen anderen Weg, für Aufklärung.

"Die Personen, von denen wir wissen, dass sie nicht geimpft sind, haben wir angeschrieben und erneut gebeten, die Impfangebote anzunehmen, was auch auf Zuspruch stieß", sagte Klinik-Chef Ingo Autenrieth der RNZ Ende Januar. Am Uniklinikum sind 90 bis 95 Prozent des Personals geimpft, sodass sich eine Impfpflicht im Gesundheitswesen "geringfügig auswirken" könnte. Wie sieht es aus in anderen Einrichtungen der Stadt?

> Evangelische Stadtmission: Die Stadtmission betreibt drei Pflegeeinrichtungen in Heidelberg mit 350 Beschäftigten. "Wir haben eine Impfquote von 97 bis 98 Prozent", berichtet Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin der Altenhilfe. Sie selbst sei geimpft und geboostert, aber die wenigen ungeimpften Beschäftigten könne sie nicht überzeugen. "Das sind verantwortungsbewusste Menschen, sie haben ihre Entscheidung bewusst getroffen." Dass ungeimpfte Besucher mit negativem Schnelltest nun wieder in die Heime dürften, die Beschäftigten aber nicht, sei unverständlich, kritisiert sie. "Eine berufsbezogene Impflicht ist verheerend für einen ganzen Berufszweig. Die Ungeimpften sorgen sich um ihre Stelle, die Geimpften haben Angst vor der Mehrbelastung, und die Bewohner fürchten um ihre Versorgung. Die Politik sollte die Regelungen überdenken."

> Caritas: Die Caritas beschäftigt in ihren beiden Pflegeheimen rund 130 Personen in vielen Bereichen. "Von ihnen sind nach heutigem Stand rund zehn Prozent nicht geimpft", so Geschäftsführerin Susanna Re. Wie geht die Caritas mit ihnen um? "Wir appellieren, appellieren und appellieren bereits seitdem Impfungen angeboten werden." Nun warte man ab, wie das Gesundheitsamt mit den Meldungen ab dem 16. März umgehen wird. Die Bewohner würden auch weiterhin gut betreut, verspricht Re, aber die Impfpflicht könnte die Personalsituation erschweren.

> Diakonisches Werk: In der Diakoniestation für häusliche Pflege sind von 21 Mitarbeitern aktuell zwei nicht geimpft – rund zehn Prozent. "Wir gehen davon aus, dass sich bis zum 16. März einer der beiden noch impfen lässt. Die zweite Person könnte der neue Protein-Impfstoff noch überzeugen", sagt Geschäftsführer Martin Heß. Vorsorglich habe man aber die Tourenpläne bereits geändert – damit die Versorgung gewährleistet ist.

> VBI: Der ambulante Pflegedienst VBI hat elf Beschäftigte und 30 weitere Mitarbeiter. Insgesamt seien ihm zwei ungeimpfte Mitarbeiter bekannt, sagt Geschäftsführer Matthias Bäcker. Man fordere zum Impfen auf und warte ab, sagt er. Folgen zeichnen sich bereits ab: "Eine Mitarbeiterin wird uns verlassen wegen der angekündigten Impfpflicht."

> Paritätischer Wohlfahrtsverband: "Die schwammige politische Lage, wonach die Gesundheitsämter zuständig sind, führt zu einer großen Verunsicherung", berichtet Rosanna Lux vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ihm sind einige Häuser angeschlossen, die wohl betroffen sein werden, etwa Pflegedienste und Behinderteneinrichtungen. "Es sind einige Kündigungen anvisiert. Vor allem in kleineren Einrichtungen kann die Impfpflicht zu Problemen bei der Versorgung führen."