Heidelberg. (bik) Medizinstudenten helfen in Heidelberg bereits mit, Corona-Infizierte im Universitätsklinikum zu betreuen. Dem Aufruf, den Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Mittwoch in Heidelberg machte, ist die Medizinische Fakultät in der vergangenen Woche schon zuvorgekommen: Auf einer elektronischen Plattform haben sich mehr als 400 Studierende registriert und ihre Vorkenntnisse angegeben. Sie sind bereit, bei der Krankenversorgung oder im öffentlichen Gesundheitswesen zu helfen. Einige von ihnen haben ihre Tätigkeit bereits aufgenommen.

"Die Universitätsklinika, Krankenhäuser und Gesundheitsämter benötigen in der aktuellen Situation dringend personelle Verstärkung im Bereich der Patientenversorgung, bei Corona-Tests, bei der Diagnostik, aber auch bei der Beratung und Betreuung der Menschen, etwa über Telefonhotlines", hatte Wissenschaftsministerin Bauer unterstrichen. Hier könnten Studierende der Medizin und der Pflegewissenschaften sowie anderer Fachbereiche mit relevanten medizinischen Fachkenntnissen in der jetzigen Krisensituation einen wichtigen Beitrag leisten: "Ihre Hilfe wird gebraucht!"

Vorausschauend werden im Heidelberger Universitätsklinikum in verschiedenen Bereichen bereits Patienten verlagert, um eine Aufnahme von Corona-Patienten und Intensiv-Patienten zu ermöglichen.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises wurden bis Mittwochnachmittag weitere 21 Corona-Fälle positiv getestet, davon sechs in Heidelberg. 171 Personen gelten nun als infiziert – davon 47 in der Stadt –, 691 befinden sich derzeit in Quarantäne, davon 152 in der Stadt.