Am dritten Samstag mit Gratis-Nahverkehr machte die RNV mit Plakaten an den Fahrplänen auf das Angebot aufmerksam. Foto: Rothe

Heidelberg. (mio) Der Nahverkehr in Heidelberg war am Samstag zum dritten Mal in Folge kostenlos. Auch wenn es noch keine Zahlen gibt: Relativ volle Busse und Bahnen lassen darauf schließen, dass das Angebot erneut gut angenommen wurde. Dieses Mal wussten auch mehr Menschen davon – im Gegensatz zum ersten Gratis-Samstag Ende März, als viele noch ein Ticket kauften.

Wegen des Angebots umgestiegen ist etwa Lehrerin Sandra Schmidt. Am Samstag, ihrem Geburtstag, fuhr sie, um mit ihren Freundinnen das Late-Night-Shopping zu erleben, mit der Bahn zum Bismarckplatz. "Die Alternative wären das Auto, das Fahrrad oder Schwarz-Fahren gewesen", sagte sie. Auch Rentner Rainer Rück nutzte die Aktion bewusst: "Eigentlich fahre ich nur Fahrrad und E-Scooter." Doch den Samstag nutzte er, um seiner Schwester ein Rad zu kaufen, damit zu ihr zu radeln – und dann mit dem ÖPNV zurück nach Hause zu fahren.

Auch ein Rentner aus Kirchheim, der mit einer Freundin in der Bahn für Ostereinkäufe in die Altstadt kam, sagte: "Ich habe das Auto deshalb stehen gelassen." Ein anderer Rentner hatte sogar extra den Samstag "abgepasst", um kostenlos in die Stadt fahren zu können. Denn: "Sonst besuche ich die Altstadt eigentlich nicht samstags, viel zu voll." Eine Besucherin aus dem Schwarzwald begrüßte die Aktion: "Das könnten sie bei uns auch machen."

Einigen älteren Heidelbergern nutzte der Gratis-Samstag nichts, da sie die "Karte ab 60" haben. Ein Paar aus der Altstadt sagte dazu: "Es nutzen nun mehr Menschen Busse und Straßenbahnen. Das ist für uns schlecht, aber für andere gut." Ähnlich ging es vielen Studierenden, da sie ein Semesterticket für den ÖPNV haben.

Doch gab es auch Menschen, die nichts von den Gratis-Samstagen wussten. Claudia Tokar etwa machte mit ihrer Tochter einen Ausflug an die Neckarwiese – und zahlte für die Tickets acht Euro. Als eine Familie am Bismarckplatz Tickets kaufte, intervenierte ein anderer Fahrgast: "Heute ist der ÖPNV kostenlos." Das wusste die Familie, doch wollte sie nach Edingen – und gratis war das Bus- und Bahnfahren nur innerhalb Heidelbergs. Ein anderer ärgerte sich genau darüber – dass die Aktion auf das Stadtgebiet begrenzt war: "Das bringt nichts."

Nächsten Samstag, am 16. April, ist der nächste und vorerst letzte Samstag, an dem in Heidelberg alle Busse und Straßenbahnen kostenlos genutzt werden können. Ob weitere Schritte in Richtung Gratis-Nahverkehr folgen, wurde im Gemeinderat erst vorletzte Woche diskutiert. OB Eckart Würzner und seine Verwaltung schlagen einen kostenlosen ÖPNV für alle unter 18 Jahren sowie günstigere Fahrten für Über-60-Jährige vor. Eine Mehrheit aus Grünen, SPD und anderen setzte sich aber mit einem Antrag durch, zunächst die Kosten für sieben weitere Varianten eines kostenlosen oder preisreduzierten ÖPNV zu prüfen.