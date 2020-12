Von Marion Gottlob

Heidelberg. Schon seit 25 Jahren sorgt der Heidelberger Malteser Hilfsdienst jedes Jahr an Heiligabend für ein Festessen für die Ärmsten der Armen. Im Jubiläumsjahr lassen die Malteser die Bedürftigen trotz der Corona-Krise nicht im Stich. "Egal wie, die Leute bekommen an Heiligabend ihr kostenloses Festessen und an den zwei Weihnachts-Feiertagen jeweils eine warme Mahlzeit", so Bernhard Scheitler vom Heidelberger Malteser Hilfsdienst. Auch wenn man dieses Jahr ganz neue, ungewohnte Wege gehen muss.

Normalerweise fanden sich in den vergangenen 25 Jahren jeweils am Vormittag des 24. Dezember ehrenamtliche Malteser-Mitarbeiter zusammen und haben gemeinsam die Kochlöffel geschwungen. Für alle war es eine Freude, gerade an diesem Tag für andere Menschen zu kochen. Auch an den Weihnachtsfeiertagen waren Helfer zur Stelle. Jetzt ist das aufgrund der Corona-Bestimmungen dieses Jahr nicht möglich. Eine andere Lösung muss her. So wird dieses Mal der professionelle Menü-Service der Malteser das Essen zubereiten. "Wir sind froh, dass wir das so organisieren konnten", erklärt Scheitler.

Die Essenausgabe findet im Hof des Karl-Klotz-Hauses des SKM (Kaiserstraße 88) am 24., 25. und 26. Dezember statt. Das steht auf dem Speiseplan: Am 24. Dezember gibt es Braten mit Rotkraut und Kartoffelpüree, am 25. Dezember können sich die Gäste an einem Kartoffeltopf mit Wienerle oder Bockwurst gütlich tun, am 26. Dezember gibt es dann Käsespätzle mit Röstzwiebeln. Die Ausgabe des Essens erfolgt jeweils ab 13 Uhr.

Da es keine Menschenansammlungen geben darf, bekommen die Gäste auf dem Hof ihre Essensportion fertig abgepackt mit Besteck, Serviette und eventuell einer Kleinigkeit zum Nachtisch zum Mitnehmen. Auf keinen Fall darf auf dem Hof gegessen werden, es dürfen sich keine Warteschlangen bilden. Darauf weisen die Malteser eindringlich hin. Jeder wird seine Weihnachtsmahlzeiten alleine und für sich genießen müssen.

Es ist ungewiss, wie viele Gäste kommen werden. Für Heiligabend sind 80 Portionen geplant, für den ersten und den zweiten Weihnachtstag jeweils 50 Portionen. "Wir finanzieren die Aktion ausschließlich über Spenden", sagt Bernhard Scheitler, "dieses Jahr müssen wir nicht nur die Zutaten, sondern auch den Service bezahlen. Doch es ist für uns eine Herzensangelegenheit. Hauptsache, die Aktion fällt nicht aus. Deshalb bitten wir auch in diesem Jahr um Spenden."