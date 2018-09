Die beiden wichtigsten Preise für Mathematiker, Fields-Medaille und Abel-Preis, hat Michael Atiyah schon. In der Neuen Uni behauptete er gestern Morgen nun, er habe auch noch eines der "Jahrtausend-Probleme" der Mathematik gelöst. Foto: Kreutzer/HLF

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Michael Atiyah wusste, was auf dem Spiel steht: "Beweise die Riemannsche Vermutung und Du wirst berühmt", sagte der 89-Jährige am gestrigen Montagmorgen in der vollen Aula der Neuen Universität. "Aber wenn Du bereits berühmt bist, riskierst Du, Deinen Ruf zu ruinieren."

Was der britische Mathematiker Michael Atiyah in seiner Vorlesung im Rahmen des Heidelberg Laureate Forum vorstellte, war mutig. Sehr mutig. Atiyah ist über jeden Zweifel erhaben, ein Star der Mathematik-Szene. Die Queen schlug ihn zum Ritter.

Als 37-Jähriger bekam er die Fields-Medaille, die als Nobelpreis für Mathematik gilt. 2004 wurde ihm auch noch der Abel-Preis verliehen. Das ist der andere Preis, der häufig als Nobelpreis für Mathematik bezeichnet wird.

Sir Michael Atiyah hat ein paar der grundlegenden Probleme der Mathematik gelöst, mit zum Teil erstaunlich einfachen Beweisen. Und nun stellte er sich also am Montag vor die vielen jungen Mathematiker und einige andere Koryphäen seines Faches, die bei dem Forum in Heidelberg einmal im Jahr zusammenkommen und behauptete, die Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben.

Hintergrund Die Riemannsche Vermutung ist eines der bekanntesten ungelösten mathematischen Probleme. Die Vermutung stellte der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann im Jahr 1859 auf. Seit nun also fast 160 Jahren ist niemandem ein Beweis seiner Annahme gelungen, obwohl Mathematiker immer wieder vermeintlich lückenlose Beweise veröffentlichten. Bisher wurde keiner als gültig [+] Lesen Sie mehr Die Riemannsche Vermutung ist eines der bekanntesten ungelösten mathematischen Probleme. Die Vermutung stellte der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann im Jahr 1859 auf. Seit nun also fast 160 Jahren ist niemandem ein Beweis seiner Annahme gelungen, obwohl Mathematiker immer wieder vermeintlich lückenlose Beweise veröffentlichten. Bisher wurde keiner als gültig anerkannt. Und um was geht’s inhaltlich? Nicht-Mathematikern die Riemannsche Vermutung zu erklären, ist für sich genommen eine Art ungelöstes Problem der Mathematik. Eine kleine inhaltliche Annäherung: Es geht um die Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion. Die Vermutung besagt, dass alle nichttrivialen Nullstellen dieser komplexwertigen Funktion den Realteil ½ besitzen. Aha. Die Jahrtausend-Probleme: Im Jahr 2000 erstellte das US-amerikanische Clay Mathematics Institute eine Liste von "Jahrtausend-Problemen", auf der sieben ungelöste Probleme der Mathematik stehen, darunter auch der Beweis der Riemannschen Vermutung. Auf die Lösung jedes dieser Probleme setzte das Institut ein Preisgeld von je einer Million Dollar aus. Das Preisgeld wird erst vergeben, wenn die Lösung in einer begutachteten Fachzeitschrift publiziert wurde und der Beweis nach einer Frist von zwei Jahren in der mathematischen Gemeinschaft allgemein anerkannt wird. Seit dem Jahr 2000 wurde nur ein einziges Jahrtausend-Problem gelöst: Der russische Mathematiker Grigori Perelman veröffentlichte 2002 seinen Beweis der Poincaré-Vermutung.

Das wäre eine Sensation. Seit 1859 beißen sich Mathematiker aus aller Welt die Zähne an diesem Beweis aus. Der Inhalt des Problems ist für Laien kaum zu verstehen, seine Bedeutung aber schon: Es ist eines der sieben Millenium-Probleme, auf dessen Lösung seit 18 Jahren eine Million Dollar Preisgeld ausgesetzt sind.

Atiyah machte es spannend: "Ich habe eigentlich gar nicht nach dem Beweis gesucht." Er sei da mehr so drüber gestolpert, als er an einem ganz anderen Problem arbeitete. Der 89-Jährige gab sich ganz entspannt: "Mir geht es nicht um das Preisgeld, ich will einfach nur, dass die Leute zuhören und meiner Idee eine Chance geben." Er selbst sei absolut sicher, dass er den Beweis gefunden habe.

Und dann? Dann zeigte Atiyah seine Powerpoint-Präsentation, auf der sein Beweis stand. Auf einer einzigen Folie! Manchen Zuschauern stand der Mund offen, andere lachten nervös. Die Aufregung, vielleicht einem historischen Moment beizuwohnen, war im Saal deutlich zu spüren. Der Laureate-Teilnehmer Richard Cziva twitterte: "Ich kann nicht glauben, dass ich in einem Raum bin, in dem Michael Atiyah seinen Beweis der Riemannschen Vermutung präsentiert. Was für ein Privileg!" Eine junge Mathematikerin meinte: "Hier wird gerade Wissenschaftsgeschichte geschrieben!"

Bekommt Atiyah also nun das Preisgeld? "So schnell geht das nicht", sagte Willi Jäger lachend gegenüber der RNZ. Der renommierte Heidelberger Mathe-Professor erklärte: "Atiyah hat zunächst einmal eine Beweisidee präsentiert." In einem 45-Minuten-Vortrag könne man auch gar nicht mehr erwarten. "Er hat sicherlich keinen trivialen Fehler gemacht. Aber nun muss natürlich geprüft werden, ob sein Beweis vollständig ist oder ob es Lücken gibt."

Nachdem die erste Aufregung im Raum verarbeitet war, schlug die Skepsis durch. Wann er die Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Paper publiziere, wollte ein junger Mathematiker wissen. Die Antwort des weltberühmten Mathematikers Atiyah erstaunte: "Ich bin so alt, dass meine Papers in den Zeitschriften nicht mehr angenommen werden." Eine Aussage, die viele irritierte. Eine Ausrede? Die allgemeine Stimmung nach dem Vortrag: abwarten, überprüfen, nicht in Jubel ausbrechen, Zurückhaltung ist angebracht.

Willi Jäger ist jedenfalls begeistert von der Kühnheit des 89-Jährigen: "Ich bin dankbar, dass er sich hier auf die Bühne gewagt hat. Ein mutiger Schritt, der die jungen Leute jetzt anregt, seine Idee zu überprüfen." Ob er persönlich glaubt, dass Atiyahs Beweis lückenlos und preiswürdig ist? "Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Es ist ihm natürlich zuzutrauen, aber das heißt noch lange nicht, dass er es tatsächlich geschafft hat."

Wie lange es dauert, bis Atiyahs Beweis untermauert oder verworfen ist, kann Jäger nicht sagen. "Vielleicht sieht ein Fachmann sofort eine Lücke." Es könnte aber auch Wochen, Monate oder Jahre dauern. Eines hat Atiyah aber geschafft: Hunderttausende Mathematiker auf der ganzen Welt waren am gestrigen Montag extrem aufgeregt.