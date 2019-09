Von Micha Hörnle

Heidelberg. Was sechs Jahre alles ausmachen können: 2013 startete das erste Heidelberg Laureate Forum (HLF), sozusagen das internationale Gipfeltreffen der hellsten Köpfe der Mathematik und der Computerwissenschaften noch als "Testballon". Und am gestrigen Sonntag begann die siebte Auflage mit einem Festempfang in der Aula der Neuen Universität - als wäre das das Selbstverständlichste der Welt.

Die Idee dazu hatte der SAP-Mitbegründer und Wissenschaftsmäzen Klaus Tschira (1940-2015), der selbst nur zwei dieser Zusammenkünfte erleben konnte - und der, wie seine Witwe Gerda Tschira der RNZ sagte, "sehr froh wäre, wie sich das alles entwickelt hat und wie selbstverständlich das alles geworden ist".

Die "Stars" dieses Forums sind natürlich in erster Linie die Laureaten, also diejenigen, die sozusagen die Nobelpreise ihrer Disziplinen - den Abel-Preis, den Turing-Award, den ACM Prize in Computing, die Fields-Medaille und den Nevanlinna-Preis - erhalten haben. Und unter ihnen sticht besonders Vinton G. Cerf (76) hervor: Er gilt als einer der Väter des Internets, ist bei Google Vize-Präsident und trägt in dieser Firma den wunderbaren Titel "Chief Internet Evangelist".

In diesem Jahr sind 23 Laureaten dabei, die sich diese Woche mit 200 herausragenden Nachwuchswissenschaftlern aus 60 Ländern treffen. Die wiederum, so berichtet die junge Russin Sofya Sizova (23), die in Paris Mathematikingenieurwesen studiert, hatten einen harten Ausleseprozess zu durchlaufen, um in Heidelberg dabei sein zu dürfen. Sizova, die zum ersten Mal in Heidelberg und auch in Deutschland ist, freut sich auf die neuen Kontakte zu den Veteranen der Mathematik und der Informatik, aber auch auf den Austausch mit den jungen Kollegen. Und natürlich auf die Stadt: "Die sieht aus wie im Märchen, mit den schnuckeligen Häusern und dem Fluss."

Den Tipp hatte schon Universitätsrektor Bernhard Eitel bei seiner Eröffnungsansprache gegeben: "Stehlen Sie sich einfach mal aus den Veranstaltungen heraus und erleben Sie diese einzigartige Atmosphäre Heidelbergs." Die hat auch HLF-Veteran Vinton Cerf - er ist nun zum sechsten Mal hier - imponiert: "Diese Stadt ist nicht nur sehr schön, sie hat auch eine lange Geschichte, gerade auch durch die Universität. Und das ist auch für den Nachwuchs wichtig, diese Geschichte zu kennen: Wo es neue Entwicklungen, aber auch wo es Fehlschläge gibt."

Mittlerweile hat auch das Heidelberg Laureate Forum seine eigene kleine Geschichte, an die Andreas Reuter, Wissenschaftlicher Vorstand der HLF-Stiftung (und selbst Informatiker), erinnerte: Denn ein kleines Bisschen war die Idee "geklaut", Pate standen die Nobelpreisträgertagungen in Lindau, die es seit fast 70 Jahren gibt. Nur da fehlen in der Regel die Mathematiker und Computerwissenschaftler - bis auf Cerf, der nach Lindau und nach Heidelberg geht. Für ihn ist der Unterschied, dass er hier "viele Freunde aus meiner Disziplin trifft, die ich nur einmal im Jahr sehe", während am Bodensee die klügsten Köpfe aller Wissenschaften versammelt sind. Lindau und Heidelberg verstehen sich übrigens gut: So war die Präsidentin des Lindauer Kuratoriums, Gräfin Bettina Bernadotte, gestern unter den Ehrengästen.

In Lindau wie in Heidelberg geht es vor allem um den "Austausch über die Generationen", so die Geschäftsführerin der Klaus-Tschira-Stiftung, Beate Spiegel. Denn: "Wissen, das nicht geteilt wird, ist verschwendet." Und auch deswegen gibt es nicht nur Workshops, sondern die Wissenschaftler gehen auch an die Schulen. Das Leitthema in diesem Jahr ist, daran erinnerten Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und der Staatssekretär im Bundesforschungsministerium Michael Meister (CDU), der Klimawandel: "Dazu brauchen wir Problemlöser wie Sie", rief Bauer den Wissenschaftlern zu. Meister sagte fast wortgleich: "Es wird keine Lösungen ohne die Wissenschaftler geben."

Und vielleicht gäbe es ohne die keine wunderbaren Klänge, die die australische Musikerin und Mathematikerin Charles T. Gray als Eigenkomposition basierend auf algorithmischen Gesetzen auf dem Klavier spielte. Diese Mathe-Musik gefiel Gerda Tschira: "Mein Mann war ja ein großer Musikfan. Und er mochte es nicht so steif. Das war ganz in seinem Sinne."