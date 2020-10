Die Hauptstraße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ/mare) Kommt die Maskenpflicht am Bismarckplatz und in der Hauptstraße? Die Stadtverwaltung bereitet sich aufgrund steigender Corona-Zahlen jedenfalls darauf vor, heißt es aus dem Rathaus.

"Wir müssen jetzt den Anstieg der Infektionszahlen stoppen", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen. Am Montag wurden 13 neue Fälle gemeldet, womit es aktuell 55 aktive Erkrankungen gibt, der höchste Wert seit dem 23. April. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 29,3 gestiegen.

Deshalb appelliert Würzner nun, die Corona-Regeln einzuhalten, die "AHA-Formel" aus Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu beachten, geschlossene Räume regelmäßig zu lüften und die Corona-Warn-App zu nutzen.

Andernfalls, mahnt Würzner, seien neue Einschränkungen etwa bei Feiern und Zusammenkünften, unvermeidlich. "Wir bereiten uns darauf vor, im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht an stark frequentierten Bereichen einzuführen, etwa am Bismarckplatz und auf der Hauptstraße", so der OB.

In den vergangenen sieben Tagen sind in Heidelberg auf 100.000 Einwohner gerechnet knapp 30 Personen neu erkrankt. Damit unterschreitet die Stadt Heidelberg nur noch knapp die vom Land definierte "Vorwarnstufe" von 35 Fällen je 100.000 Einwohner.

Ab einer Überschreitung von 35 Fällen je 100.000 Einwohner empfiehlt die Bund-Länder-Kommission Einschränkungen bei Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis. Bei mehr als 50 Fällen sollen weitere Verschärfungen erfolgen wie Erweiterungen der Maskenpflicht, die Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen und Feiern, auch im privaten Rahmen.