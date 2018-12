Heidelberg. (tt) Vor allem für die vielen Wanderer, Familien und Ausflügler will Chafai Machlouch am Stift Neuburg einen Anlaufpunkt bieten: Seit zwei Wochen betreibt er dort in der ehemaligen Gastronomie seinen "Gasthof zum Klostergarten". Nach dem Auszug der ehemaligen Pächter im Sommer übernahm Machlouch bereits die Bewirtung im Biergarten mit einem Imbisswagen, seit Ende August verkaufte er Getränke sowie Kaffee und Kuchen im Kiosk an der Terrasse. Für den Winter hat der Gastwirt nun die Erlaubnis vom Kloster, auch den Innenraum des Restaurants zu nutzen.

"Der Wunsch nach einer Gastronomie war groß", berichtet Machloch, der schon bei den alten Pächtern in der Küche stand. Der Deutsche mit tunesischen Wurzeln öffnet seinen "Gasthof zum Klostergarten" nun immer von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. "Ich habe nur eine kleine Karte", sagt der gelernte Koch Machlouch. Er bietet seinen Gästen regionale Produkte wie Wurstsalat und Pfälzer Bratwurst an, aber auch alt bekanntes wie den Braumeisterbraten mit dunkler Klosterbiersoße. Jetzt im Winter kommen auch Wildgerichte und Gänsekeule dazu. Auch Kuchen hat er im Angebot.

"Viele Menschen, die einen Ausflug oder eine Wanderung machen, freuen sich, dass sie hier wieder einkehren können", berichtet Machlouch. Auch wenn alles erst einmal nur vorübergehend ist: "Ich gebe mir Mühe, dass die Gäste sich wohlfühlen", sagt der 35-Jährige. Den alten Gastraum hat er wieder auf Vordermann gebracht und weihnachtlich dekoriert, eine neue Theke und eine neue Küche eingebaut. Genutzt wird vor allem der vordere Bereich der Wirtschaft, wenn viele Gäste kommen, kann auch der hintere Teil mit genutzt werden. Insgesamt 80 Personen finden im "Gasthof zum Klostergarten" Platz.

"Wir wollten eine Anlaufstelle schaffen, weil viele Leute vorbeigekommen sind, die einkehren wollten", berichtet auch der Prior des Klosters, Pater Ambrosius Leidinger. Deshalb habe man im Sommer die Lösung mit dem Imbisswagen gefunden, in dem Machlouch Getränke und Kleinigkeiten angeboten hat. "Für den Winter darf er jetzt vorläufig ins Gebäude", erklärt Leidinger. Das sei aber nichts Endgültiges und keine langfristige Verpachtung.

Das "Gasthaus zum Klosterhof", das früher in den Räumlichkeiten war, hat seit 18. Juni geschlossen. Grund für die Schließung war, dass die Räumungsklage der Klostergemeinschaft Erfolg hatte und Geschäftsführer Jan Sund das Gebäude an die Mönche als Eigentümer zurückgeben musste. Bereits Anfang Mai hatte auch die Klosterhof Neuburg GmbH, die für die Landwirtschaft rund um das Stift verantwortlich war, das Gelände an die Abtei zurückgegeben.