Heidelberg. (juf) Eine Gruppe Aktivisten unter dem Namen "Wurzeln im Beton" hat am Freitag ab 7 Uhr morgens den Haupteingang der Firmenzentrale von HeidelbergCement in Neuenheim blockiert. Während fünf vermummte Personen mit einem Banner auf dem Vordach des Gebäudes standen und mit einem Megafon Protestgesänge skandierten, hielten elf weitere Aktivisten in einem Sitzkreis den Haupteingang blockiert. Dabei griffen einige von ihnen zu einer extremen Form des Protests: Vier Aktivistinnen und Aktivisten hatten ihre Füße in Kisten einzementiert.

Besetzer bei HeidelbergCement - die Fotogalerie





















Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an: Über 50 Polizisten umstellten den Eingangsbereich in einem Halbkreis. Währenddessen wurden Verhandlungen zwischen HeidelbergCement und der Gruppierung geführt. Auch die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut aus Mannheim war als Beobachterin vor Ort zugegen.

"Die Füße einzuzementieren ist eine Protestform der Somen in Indonesien, wo eine Tochterfirma von HeidelbergCement tätig ist", erklärt Luca Holz, Pressesprecherin von "Wurzeln im Beton". "Wir stecken mitten in der Klimakrise, da ist ziviler Ungehorsam nötig." Das Ziel der Aktion sei, Bauen und Wohnen in einen klimapolitischen Fokus zu rücken. Die Zementbranche sei nämlich für acht Prozent der globalen Emissionen verantwortlich.

Daneben verwies sie auch auf angebliche Menschenrechtsverletzungen und Umweltkrisen unter anderem im Togo und Südostasien, für die Tochterfirmen des Konzerns mitverantwortlich seien. Vertreter von HeidelbergCement vor Ort wollten sich am Freitag nicht äußern und verwiesen lediglich darauf, dass es sich um eine nicht angemeldete Veranstaltung handele.

Gegen 11.45 Uhr machte die Polizei eine Durchsage, in der sie die Demonstranten darüber informierte, dass der Polizei ein Strafantragsvorbehalt der Eigentümer wegen Hausfriedensbruch vorliege. Daher wurde die Versammlung aufgelöst.

Die Aktivisten leisteten keinen Widerstand und verließen den abgesperrten Bereich binnen einiger Minuten freiwillig, woraufhin die Beamten ihre Personalien aufnahmen. Die "einzementierten" Aktivisten konnten ihre Füße selbstständig aus den Kisten befreien. Ob sie wegen der Protestaktion mit Anzeigen rechnen müssen, war am Nachmittag noch unklar.

Gegenüber der Firmenzentrale zeigten sich kleinere Gruppen von Demonstranten solidarisch mit der Aktion. Auch Mitglieder der Bewegung "Fridays for Future" waren vor Ort, um ihre Unterstützung zu bekunden und den Aktivisten Wasser zu bringen. "Der Protest ist sehr mutig", sagte Line Niedeggen von "Fridays for Future". "Solange alles gewaltfrei abläuft und ein Zeichen gesetzt wird, halten wir das für berechtigt." Die Klimabewegung hänge allerdings nicht direkt mit "Wurzeln im Beton" zusammen.

Update: Freitag, 7. August 2020, 13.56 Uhr