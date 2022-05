Heidelberg. (RNZ) Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen für Verkehrschaos in und um Heidelberg gesorgt. Um für ein sofortiges Ende der Förderung fossiler Energieträger zu protestieren, hatten sich sechs Menschen auf die B37 geklebt. Von 7.45 Uhr bis etwa 9.15 Uhr war deshalb die Bundesstraße blockiert, außerdem sperrte die Polizei die Autobahn A656 ab dem Autobahnkreuz Heidelberg, sogar ein Polizeihubschrauber war wegen der Aktion im Einsatz.

Aktivisten blockieren Bergheimer Straße - die Fotogalerie





















Erst als Sanitäter dazukamen und die Aktivisten vom Asphalt lösten, wurde die Blockade beendet. Verletzt wurden die "Bürger" nicht, sie mussten jedoch die Beamten auf das Revier begleiten. Laut Polizei besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie der Nötigung. In einer Pressemitteilung werten die Klimaschützer die Aktion dennoch als Erfolg und kündigen weitere Blockaden auch in der Region an.

Die "Letzte Generation" hatte zuerst im Bundestagswahlkampf 2021 auf sich aufmerksam gemacht, als mehrere Menschen aus Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung in den Hungerstreik getreten waren.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 20.06 Uhr