Stadtrat Michael Pfeiffer von der Grün-Alternativen Liste (GAL) hat wegen der Umleitung einen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner geschrieben. Geändert hat sich bisher aber nichts. Foto: Alex

Von Karla Sommer

Heidelberg-Kirchheim. Die Baustelle für die neue Kita Stettiner Straße sorgt seit Februar für Ärger bei Radfahrern und Fußgängern. Die Umleitung für sie in der Stettiner Straße, die über die Schwetzinger Straße verläuft, führt rechts oder links an der Baustelle vorbei. Das sorgt nicht nur für Umwege, ein Hinweisschild führt sogar direkt zur Baustelle. "Das ist eine völlig unsinnige Umleitungsstrecke", findet Stadtrat Michael Pfeiffer (GAL) und fordert, wenigstens einen Ersatzpfad entlang der Baustelle einzurichten oder den Weg durch die Baustelle freizugeben, wenn gerade keine Bauarbeiten stattfinden. Denn oft sind gar keine Bauarbeiter zu sehen. Eigentlich soll die Baustelle im September 2023 enden – jetzt erklärte die Stadt auf RNZ-Anfrage, dass noch keine Firma ein Angebot für die Erstellung des schlüsselfertigen Gebäudes in Holztafelbauweise vorgelegt wurde: "Das ist eine Situation, die völlig neu und absolut ungewöhnlich ist."

Bei einem Vororttermin mit der RNZ zeigte Stadtrat Pfeiffer die Umleitung, die nicht nur Supermarktbesucher, sondern auch Schulkinder auf dem Weg zur Gregor-Mendel-Realschule betrifft. Einmal wird man nach links, für Radfahrer den Verkehrsbestimmungen entsprechend, einmal nach rechts und damit gegen den Fahrradverkehr umgeleitet. Auf der gegenüberliegenden nördlichen Seite der Absperrung sind in großem Abstand von der Baustelle mehrere Umleitungshinweise so angebracht, dass man größere Umwege machen muss. Auch einige Fahrradfahrer machten sich vor Ort ihrem Unmut Luft. "Ich verstehe das nicht, da ist ja noch gar nichts gemacht", sagt Marlies Kahns. Fußgänger Stephan Kabrhel nimmt es mit Humor: "Die Baustelle ist der Hit – hier passiert so gut wie nichts, sowas Langsames habe ich noch nie gesehen." Etwas differenzierter sieht es Andi Ganter, den die RNZ mit seinem Fahrrad auf dem Trampelpfad antrifft. Er meint auch, dass man, von Norden kommend, vor der Baustelle "wie der Ochs‘ vorm Tor" steht, kann als Architekt aber nachvollziehen, wie es in so einer Baustelle läuft und dass es manchmal und gerade in der jetzigen Zeit aufgrund von Engpässen Leerläufe gibt. Eine Hauptverkehrsachse wie die Stettiner Straße sollte jedoch besser ausgeschildert werden.

Auf ein Schreiben an Oberbürgermeister Eckart Würzner, in dem sich Pfeiffer darüber mokiert, "wie Ihre Verwaltung die Baustelle Kindertagesstätte Stettiner Straße managt", gab es bisher keine Antwort. Auch tue sich seit Wochen nichts beziehungsweise kaum etwas auf der Baustelle, schrieb Pfeiffer. Deshalb, so seine Bitte, sei "dafür Sorge zu tragen, dass die Sperrung nur an den Tagen vorgenommen wird, an denen auch tatsächlich Bauarbeiten stattfinden, die in den Fuß- und Radweg eingreifen". Die betroffenen Radfahrer und Fußgänger haben inzwischen Tatsachen geschaffen und einen Trampelpfad direkt an der Baustelle "angelegt".

Über einen Ersatzpfad lässt sich die städtische Pressestelle auf eine Anfrage der RNZ nicht aus, wohl aber über den Abschnitt der Stettiner Straße, der durch die Baustelle führt: "Der Fuß- und Radweg Stettiner Straße wird bald wieder freigegeben, wenn die Bauarbeiten der ersten Phase abgeschlossen sind, voraussichtlich Mitte Juli. Sobald es mit dem Bau des Gebäudes weitergehen kann, wird wieder gesperrt."

Zu dem schleppenden Fortgang der Bauarbeiten für die Kita heißt es aus der Pressestelle: "Die Bauarbeiten befinden sich derzeit in der ersten Phase, es laufen Erd- und Betonarbeiten." Die Aushubarbeiten für Fundamente und Bodenplatte sollten ab 16. Mai beginnen. Tiefbauarbeiten – wie der Anschluss an den Kanal – hatten Mitte März begonnen und seien mittlerweile abgeschlossen. In "Phase zwei" soll nun das schlüsselfertige Gebäude in Holztafelbauweise gebaut werden. "Problem: Nach zwei bereits erfolgten Ausschreibungen hat noch keine Firma ein Angebot abgegeben." Man versuche nun – als "Ultima Ratio" – im sogenannten Verhandlungsverfahren eine Firma zu finden, die den Holzbau erstellt.