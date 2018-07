Heidelberg. (pop) Im mit guten Nachrichten aktuell eher nicht verwöhnten Stadtteil Kirchheim gibt es nun doch eine ausnahmslos gute Nachricht zu verkünden. Denn nach dem Aus für die Straßenkerwe, der Schließung der Metzgerei Werz-Filiale im Ortskern und der Auflösung des Karnevalsclubs der Schafsköpfe dürfte nun feststehen, dass der Einkaufsmarkt an der Breslauer Straße im Norden Kirchheims alsbald wieder seine Pforten öffnen wird.

Konkret geschehen soll dies Ende des laufenden oder spätestens zu Beginn des neuen Jahres. Das sagte Jörg Schmidt-Rohr, Geschäftsführer der auch den Emmertsgrunder Nahkauf tragenden "Arbeit und Qualifizierung für Menschen mit Behinderung GmbH" (AQB). Der Laden werde als "Rewe-Nahkauf" ähnlich wie in Sandhausen und Ketsch "in voller und neuer Pracht" wieder aufmachen.

Zuvor müssten zwar noch von der AQB als Inklusionsunternehmen beim Integrationsamt Investitionszuschüsse beantragt werden. Doch mit der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) und damit dem Vermieter der Liegenschaft habe man sich bereits geeinigt. Gleichfalls einen Antrag stellen wolle man aber auch bei der "Aktion Mensch".

Wie Schmidt-Rohr weiter berichtet, werde auch Rewe einen Zuschuss leisten. Dass AQB und GGH unterm Strich gut eine Million Euro zu investieren hätten, liegt nach seinen Worten daran, dass der "Markt derzeit total leer steht".

Folglich müssten neben der Renovierung der Wände und der Böden auch eine neue Beleuchtung angeschafft werden, die Regalsysteme aufgebaut und die Erstausstattung mit Waren sowie Kühlaggregate gekauft werden.

Und genau das Letztgenannte gehe richtig ins Geld, so Schmidt-Rohr. Wichtig sei obendrein der Hinweis, dass für den Marktbetrieb noch Personal gesucht und die Bäckerei Sailer aus Leimen-St. Ilgen wie bereits bis zur Schließung im neuen Einkaufsmarkt präsent sein werde. Für viele Anwohner im Kirchheimer Norden, vor allem auch für die älteren und nicht mehr so mobilen Nachbarn, könnte es demnach so eine Art Weihnachtsgeschenk geben, und sei es auch ein nachträgliches.

Denn hier ging die große Sorge um, dass die ins Auge gefasste Erweiterung des Rewe-Marktes im Franzosengewann das endgültige Aus für den deutlich zentraler gelegenen und daher gut zu Fuß zu erreichenden Markt an der Breslauer Straße bewirken könnte.