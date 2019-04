Auf der alla hopp!-Anlage am Harbigweg trainieren Senioren mehrmals die Woche. Und Trainer Markus Wellenreuther freut sich über steigende Teilnehmerzahlen. Foto: Philipp Rothe

Von Karla Sommer

Heidelberg. "Einmal ist keinmal" - dieser zumindest für den Sport zutreffende Spruch ihres Trainers hat Helga Goss ernst genommen - und kommt seit drei Jahren regelmäßig dreimal in der Woche auf die Alla Hopp!-Anlage in Kirchheim. Dort lädt Markus Wellenreuther zum kostenlosen sportlichen Mitmachen ein und spricht dabei unterschiedliche Zielgruppen an.

Von Montag bis Freitag, ausgenommen der Mittwoch, heißt es "Alla hopp!" für Bewegungswillige auf der schönen Sport- und Spielanlage. Und das sind Anfänger, Fortgeschrittene, Berufstätige und Studenten. In den drei Jahren des Bestehens der Spiel- und Sportanlage hat sich das Angebot, das von der Stadt finanziert wird, entsprechend der Nachfrage ausgeweitet.

Und die scheint immer noch stark zu sein, denn es kommen immer noch Neulinge hinzu. "Es spricht sich herum", erzählen einige Teilnehmerinnen, die ihren Trainer an dem Montagmorgen im Gespräch mit der RNZ über den grünen Klee loben. 18 Teilnehmer, darunter drei Männer, sind es diesmal, davon vier neue. Nicht einfach für Markus Wellenreuther, alle unter einen sportlichen Hut zu bekommen.

Doch seiner Fantasie und seinen Ideen, den Trainingswilligen eine ordentliche sportliche Stunde zu bescheren, sind kaum Grenzen gesetzt. Nicht nur, dass er die Übungen unter dem Dach des Pavillions oder auf dem Rasen ansetzt - er bindet das ganze Areal in die sportliche Betätigung ein. Und die beginnt mit einem Aufwärm- und Auflockerungsprogramm - gern über Stock und Stein.

Die unterschiedlich platzierten Felsbrocken rund um den Sandspielplatz dienen dabei als Sprungelemente, die kreuz und quer aufeinandergestapelten Balken als Balancierobjekte. Drei große Runden, verbunden, je nach Wollen und Können, mit einem kleinen Zwischensprint, müssen es schon sein.

"Danach achte ich darauf, die Muskelgruppen in den Beinen, Armen und dem Mittelkörper der Teilnehmer zu aktivieren", so Wellenreuther, der beim städtischen Amt für Sport und Gesundheitsförderung angestellt ist. Um das umzusetzen, lässt er bei seinen treuen Anhängern keine Langeweile aufkommen. Selten, dass eine Stunde der anderen gleicht. Besonders Abwechslung im Training ist bei den Teilnehmern gefragt.

Und die haben nur lobende Worte für ihren engagierten Trainer. So wie Petra Steinhauer, die auch regelmäßig auf die Alla Hopp!-Anlage kommt. "Markus ist spitze", begründet sie ihre Teilnahme, begrüßte es aber auch, "an der frischen Luft zu sein". Und das nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei schlechterem Wetter, denn "Sport gemacht wird hier immer - außer die Welt geht unter", ergänzt Trainer Markus Wellenreuther. Denn der scheut - im Gegensatz zu manch anderen Teilnehmern - den Regen keineswegs. Dann wird das Sportprogramm einfach unter dem Dach des Pavillons durchgeführt.

Und auch das ist dort nicht langweilig, bestätigen die eifrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn der Sportwissenschaftler schaut morgens "immer zuerst nach dem Wetter" - und legt dementsprechend die Sportstunde fest. Dabei ist er immer wieder für eine sportliche Überraschung gut.

Info: Die Kurse findet statt am Montag 8.45 bis 9.45 Uhr für fortgeschrittene leistungsorientierte Erwachsene, 10 bis 11 Uhr für weniger Trainierte, Motto "Mach mit - bleib fit"; Dienstag 10 bis 11 Uhr: "Integration durch Bewegung" für aktive Frauen und Männer jeden Alters und besonders für Menschen mit Migrationshintergrund; Donnerstag 18 bis 19 Uhr "Power-Workout", 19.15 bis 20.45 Uhr Workout für Studierende; Freitag 10 bis 11 Uhr "Mach mit - bleib fit".