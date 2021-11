Heidelberg. (dns) Seit Jahren unterstützt die Stadt Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen beim Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel. Da mittlerweile aber auch der Bund Zuschüsse beim Kauf von E-Autos und Co. zahlt und manche Förderung kaum nachgefragt wird, ist das Programm "Umweltfreundlich Mobil" in die Jahre gekommen. Stadt und Gemeinderat stellen es deshalb zum Jahreswechsel neu auf.

So wurde zum Beispiel eine wichtige Säule des Programms – die Förderung in Höhe von 1000 Euro beim Kauf eines neuen Hybrid- oder E-Autos – überflüssig, weil der Bund genau dafür 6000 Euro zahlt und man beide Programme nicht kombinieren kann. Deshalb streicht die Stadt den Punkt. Ähnlich sieht es bei der Einrichtung privater Ladesäulen für Elektroautos aus: Dort zahlt die Stadt bislang 1000 Euro pro Ladepunkt, die Bundesbank KfW 900 Euro – auch hier sind die Förderungen nicht kombinierbar. In Zukunft soll deshalb kein pauschaler Betrag mehr ausgezahlt werden, sondern 50 Prozent der tatsächlich entstandenen Kosten.

Am Mittwoch sprach sich zudem eine Mehrheit im Klimaausschuss des Gemeinderates dafür aus, den Zuschuss für Wasserstoff-Autos zu streichen. Bisher förderte die Stadt den Kauf eines Neuwagens mit 10.000 Euro, die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Betrag auf 5000 Euro herabzusetzen. Das ging Sören Michelsburg (SPD) nicht weit genug. Denn die Fahrzeuge kosten mehr als 60.000 Euro. "Wer sich das leisten kann, gehört zu einer Klientel, die die Förderung nicht braucht."

Das Programm soll jedoch nicht nur entschlackt, sondern auch um neue "Fördertatbestände" ergänzt werden. So gibt es ab 2022 auch Zuschüsse für das Errichten überdachter Fahrradstellplätze. Wer seinen Pkw außer Betrieb nimmt, erhält künftig zudem auch eine Förderung für den Kauf eines Fahrrads, Pedelecs oder eines elektrisch betriebenen Motorrads oder Motorrollers.

Der Klimaausschuss stimmte der Novelle mit großer Mehrheit zu, entsprechend dürfte auch der Gemeinderat sie Anfang Dezember durchwinken. Die Stadt rechnet für 2022 mit Kosten in Höhe von 220.000 Euro.