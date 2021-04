Heidelberg. (RNZ/mare) In der Südstadt gibt es am Montagmittag einen Stromausfall. Das teilen die Stadtwerke mit.

Wegen eines Defektes an einem Freileitungsanschluss musste gegen 12 Uhr die Stromversorgung für rund 20 Wohneinheiten im Bereich der Grünewaldstraße in unterbrochen werden. Betroffen sind Häuser im Bliesweg 1-11, in der Grünewaldstraße 7-14, Kirschgartenstraße 61-75, Turnerstraße 114 a+b+c sowie die Saarstraße 1-9. Die Arbeiten werden etwa zwei Stunden dauern.

Erst am Sonntag hatte es einen kleinen Stromausfall in Ziegelhausen gegeben.