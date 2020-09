Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Fastnachtszug in Ziegelhausen findet im Jahr 2021 nicht statt. Das entschied die Vorstandschaft der Ziegelhäuser Karnevalsgesellschaft (ZKG) jetzt einstimmig bei der Vorstandssitzung. Der Ziegelhäuser Zug gehört zu den Höhepunkten der Fastnachtsevents und zieht jedes Jahr tausende Menschen aus der ganzen Region in die Stadt. Doch in Pandemie-Zeiten sei gerade das nicht verantwortbar, erklärte Alexander Föhr, Sitzungspräsident bei der ZKG, am Donnerstag auf RNZ-Anfrage.

Aufgrund der Corona-Krise wird die ZKG die anstehende Fastnachtskampagne auch ansonsten deutlich abspecken. Es wird keine Prunksitzungen und auch keine öffentliche Ordensmatinee geben. "Wir können den Leuten diese Unsicherheit und das Risiko nicht zumuten", so Föhr.

Zudem könnte man unter den aktuellen Bedingungen nur sehr wenigen Menschen den Zugang zu einer Fastnachtsveranstaltung in einem Saal gewähren. Das sei nicht nur von der Stimmung, sondern auch der Wirtschaftlichkeit her problematisch.

Einige Open-Air-Veranstaltungen werden dennoch stattfinden. Etwa die Kampagneneröffnung am 11.11. Zudem plant die ZKG eine Überraschung am 6. Februar. Einig ist man sich bei der ZKG trotzdem: "Wir verzichten jetzt, damit wir die nächste Kampagne wieder richtig feiern können."