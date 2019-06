Von Katharina Kausche

Heidelberg. Mit Lego kann man nur spielen? Die "SAPwaySurfers" verneinen das sofort. Sie wissen, was man mit viel Zeit und Mühe aus den bunten Bausteinen rausholen kann. Erst vor Kurzem haben sie den zweiten Platz in der Kategorie "Programmieren" beim First Lego League FLL Open International gewonnen. Dafür reisten Ben Freudenberg, Sarah Freudenberg und Patrick Merkel in die Türkei. Begleitet wurden sie von ihren Coaches Jochen und Simone Freudenberg.

Hinter ihrer erfolgreichen Saison steckt viel Arbeit, erklären die drei. Neben ihren wöchentlichen Treffen im Keller der Freudenbergs, bei denen sie schon einmal sechs Stunden programmieren und bauen, hat jedes Teammitglied seine eigenen Aufgaben. "Auf Tage heruntergerechnet sind das schon zwei Stunden, in denen wir täglich etwas für die Wettkämpfe vorbereiten", sagt Ben. Dabei dürfe aber auch die Freizeit nicht zu kurz kommen. "Wir gehen oft zusammen ins Kino oder spielen etwas."

Im Dezember startete die Saison mit dem Regionalwettbewerb in Mannheim und Ben, Sarah und Patrick mauserten sich von Wettkampf zu Wettkampf bis hin zum FLL Open International 2019, an dem Teams aus der ganzen Welt teilnahmen. "SAPWaySurfers" überzeugten in der Kategorie "Programmieren" und belegten den zweiten Platz. Etwas anderes nehmen die "SAPWaySurfers" aber auch von jedem Wettkampf mit: Freundschaften. "Man lernt so viele neue Kulturen und Menschen kennen", sagt Sarah. "Ein Freund aus der Türkei, den wir dort kennengelernt haben, möchte uns bald besuchen kommen."

Bei einem Wettkampf sammeln die Teams Punkte in vier verschiedenen Kategorien: Robot-Game, Robot-Design, Lösung einer Forschungsfrage und Teamwork. "Jede Kategorie ist wichtig - man kann sich nicht nur auf eine konzentrieren", sagt Sarah. "Das klappt nur nach einer monatelangen Vorbereitung und guter Organisation." Im August bekommt das Team das Motto und die Forschungsfrage für die Saison zugeschickt - im vergangenen Jahr war das "Into Orbit". "Wir sollten uns überlegen, wie wir Astronauten das Leben erleichtern können", sagt Ben.

Außerdem bekommen die Teams Material und Anleitung für Stationen, die sie nach dem klassischen Lego-Prinzip zusammenstecken. Wo das Spielen im Kinderzimmer meist aufhört, fangen die drei erst an. "Wir müssen in einer Kategorie an jeder der aufgebauten Stationen etwas verändern, einsammeln oder auseinanderbauen", erklärt Patrick. Der Clou: Nicht sie selbst tun das - ein Roboter übernimmt beim "Roboter-Game" die Arbeit. Dafür programmieren sie ihn selber. "Wir müssen das immer wieder ausprobieren und dann Fehler oder Ungenauigkeiten verbessern", sagt der 15-Jährige.

Auch in der kommenden Saison wollen die "SAPWaySurfers" wieder antreten. Bis dahin haben sie aber noch einiges vor. Für ihre Präsentation zur Lösung der Forschungsfrage hatten die drei die Astronauten-Trainerin Laura Winterling interviewt, die sie kurzerhand in die European Space Agency (ESA) einlud. Außerdem planen sie an ihrer Schule, dem St. Raphael Gymnasium, eine AG zur Lego League anzubieten. "Wir möchten unser Wissen gerne weitergeben und andere Schüler dafür begeistern", sagt Ben. "Mit Lego kann man so viel mehr machen, als nur spielen."

Info: Wer Fragen zur Lego League hat oder ein Team aufbauen möchte kann die "SAPWaySurfers" unter sapwaysurfers@outlook.de erreichen. Sie geben gerne Tipps und Tricks an andere Teams weiter.