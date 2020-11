Heidelberg. (pol/mare) Das Feiern auf einer Grünfläche am Iqbal-Ufer wurde zwei jungen Leuten am Samstagfrüh zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilt, stürzten eine 17-Jährige und ein 22-Jähriger von einem Baucontainer.

Am frühen Samstagmorgen wurden Polizei und Rettungskräfte demnach ans Neckarufer gerufen, da dort zwei Personen offenbar von einem 2,5 Meter hohen Baucontainer gestürzt seien. Wie sich herausstellte, befand sich der Unglücksort am Iqbal-Ufer in der Nähe der Einmündung zur Fehrentzstraße. Dort hatte sich eine Gruppe junger Leute - die Anzahl ließ sich im Nachhinein nicht mehr genau feststelle - auf einer Grünfläche getroffen, um zu feiern. Kurz nach Mitternacht stiegen eine 17-Jährige und ein 22-Jähriger auf den Baucontainer und stürzten aus bislang unbekannten Gründen herunter. Während der 22-Jährige lediglich leichte Prellungen aufwies, musste die junge Frau notärztlichen versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Während des Rettungseinsatzes bedrängte ein 17-Jähriger die Notärztin und versuchte, sie an ihrer Hilfeleistung zu hindern. Trotz mehrfacher Aufforderung und eines Platzverweises ignorierte der Jugendliche, der offenbar unter betrunken war, die Anordnungen der Polizeibeamten. Als er in Gewahrsam genommen wurde, setzte er sich zur Wehr, wodurch ein Beamter verletzt wurde. Dieser wurde nach seiner Untersuchung in einer Klinik wieder entlassen.

Der 17-Jährige, der einen Alkoholpegel von 1,3 Promille intus hatte, wurde am Samstagmorgen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen und von seiner Mutter abgeholt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.